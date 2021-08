Accent accru sur l’attrait esthétique et la population gériatrique croissante pour augmenter la croissance du marché des dispositifs de rajeunissement de la peau

Le rajeunissement de la peau est essentiellement une chirurgie esthétique, qui vise à rajeunir l’apparence du visage. Diverses techniques de rajeunissement du visage peuvent être utilisées pour atteindre cet objectif. De telles procédures peuvent varier en profondeur et en invasivité du traitement. Il est important que vous compreniez le type de traitement de soin de la peau qui serait le mieux adapté à vos objectifs et préférences spécifiques.

Dynamique du marché

L’accent croissant mis sur l’attrait esthétique devrait propulser la croissance du marché des dispositifs de rajeunissement de la peau. Par exemple, selon une enquête menée en 2018 par GlobalData, environ les trois quarts des hommes sud-coréens entreprennent un traitement de beauté ou de soins au moins une fois par semaine. De plus, l’augmentation de la population gériatrique devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, selon le U.S. Census Bureau, la population gériatrique américaine devrait atteindre 77 millions d’ici 2034.

L’augmentation des dépenses en produits de soins personnels devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché des dispositifs de rajeunissement de la peau. Par exemple, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, les dépenses annuelles moyennes en produits de soins personnels aux États-Unis sont passées de 707 USD en 2016 à 768 USD en 2018. De plus, l’adoption croissante du rajeunissement du visage devrait également favoriser la croissance. du marché. Par exemple, selon l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery, le photorajeunissement était l’une des cinq premières procédures non chirurgicales pour les femmes, tandis que le rajeunissement total du visage représentait 276 069 procédures en 2019.

Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante du marché des dispositifs de rajeunissement de la peau, en raison de la forte prévalence de l’acné dans la région. Par exemple, selon le rapport 2018 de l’American Academy of Dermatology, l’acné est l’affection cutanée la plus courante aux États-Unis, affectant environ 50 millions de personnes par an, ce qui devrait propulser la croissance du marché des appareils de dermatologie.

Les principaux acteurs sont : Cutera Inc., Hologic, Inc., Lutronic Corporation, Syneron Medical Ltd., Lumenis Ltd., Strata Skin Sciences, Inc., BISON MEDICAL, Solta Medical Inc., Lynton Lasers Ltd., EL.En. S.p.A., Sciton, Inc., and Alma Lasers, Ltd.

