Accent accru sur l’attrait esthétique pour augmenter la croissance du marché des greffes osseuses dentaires et des substituts

Le marché des greffes et substituts osseux dentaires connaît une croissance exponentielle ces dernières années. Cela peut être attribué à l’accent mis sur l’attrait esthétique et à l’augmentation des visites dentaires. La matrice osseuse déminéralisée, les allogreffes, les xénogreffes et les substituts de greffe osseuse synthétiques forment le segment de type de produit sur le marché.

Dynamique du marché

L’accent croissant mis sur l’attrait esthétique devrait propulser la croissance du marché des greffes osseuses dentaires et des substituts. Par exemple, selon une enquête menée en 2018 par GlobalData, environ les trois quarts des hommes sud-coréens entreprennent un traitement de beauté ou de soins au moins une fois par semaine. De plus, le nombre croissant de visites chez le dentiste devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, selon le rapport 2018 du National Center for Health Statistics, 84,9% des enfants âgés de 2 à 17 ans ont consulté un dentiste en 2017, aux États-Unis.

La prévalence élevée des troubles dentaires devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché des greffes osseuses dentaires et des substituts. Par exemple, selon le rapport de surveillance de la santé bucco-dentaire du Centers for Diseases Control and Prevention, 2019, la prévalence de la carie dentaire non traitée sur les dents primaires était de 10 % chez les enfants âgés de 2 à 5 ans et de 16 % chez les 6 à 8 ans en 2011- 2016. De plus, l’augmentation de la population gériatrique devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, selon le U.S. Census Bureau, la population gériatrique américaine devrait atteindre 77 millions d’ici 2034.

Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché des greffes osseuses dentaires et des substituts, en raison de l’approbation et du lancement croissants de nouveaux produits. Par exemple, en juillet 2020, Baxter International Inc. a reçu l’approbation de la FDA des États-Unis pour la greffe osseuse bioactive Altapore Shape, le dernier ajout à la gamme de substituts de greffe osseuse de nouvelle génération de la société.

Les principaux acteurs sont: Institut Straumann AG, Geistlich, DENTSPLY International, Zimmer Biomet, Medtronic Plc., BioHorizons IPH, Inc., ACE Surgical Supply Company, Inc., RTI Surgical, Inc., LifeNet Health, and Citagenix

Les principaux acteurs opérant sur le marché des greffes osseuses dentaires et des substituts se concentrent sur l’approbation et le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Par exemple, en septembre 2020, Spine Wave a lancé la matrice de greffe osseuse bioactive Tornado, qui complète la matrice osseuse d’allogreffe Tempest récemment lancée par Spine Wave, et chacune de ces technologies fonctionne de manière transparente avec le système de livraison de greffe GraftMag de la société.

