Accroître les activités de recherche et de développement pour augmenter la croissance du marché des prothèses intelligentes

Les prothèses intelligentes sont des membres motorisés, partiellement synthétiques ou entièrement synthétiques qui peuvent être utilisés par des personnes souffrant de certaines déficiences physiques. La plupart des personnes qui souffrent d’une forme quelconque de déficience physique ou de perte de membres utilisent des prothèses artificielles qui remplacent les parties de leur corps perdues. Ces extensions utilisent généralement un mélange de muscles humains et de dispositifs mécaniques spécialisés pour manipuler et déplacer un membre de remplacement.

Les membres prothétiques intelligents peuvent être contrôlés via une série de mouvements de la main, le toucher et d’autres mouvements normalement associés au mouvement naturel. Bien que ces membres n’aient pas encore toutes les fonctions d’un membre réel, ils offrent aux utilisateurs des parties du corps manquantes la possibilité d’effectuer les tâches qu’ils seraient autrement incapables de réaliser.

Dynamique du marché :

Le nombre croissant d’accidents de la route et de traumatismes, la prévalence croissante des maladies vasculaires et la prévalence croissante des plaies chroniques et chirurgicales devraient propulser la croissance du marché des prothèses intelligentes. Par exemple, selon la Amputee Coalition of American, environ 2 millions de personnes vivent avec une perte de membre aux États-Unis. Les principales causes sont les maladies vasculaires, telles que le diabète et les maladies artérielles périphériques, les traumatismes et le cancer.

L’augmentation des activités de recherche et développement et les progrès technologiques, tels que l’utilisation de l’intelligence artérielle et de l’apprentissage automatique, devraient également augmenter la croissance du marché des prothèses intelligentes. Par exemple, en septembre 2019, des chercheurs de l’institut de recherche de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) en Suisse ont développé une prothèse de main qui utilise l’intelligence artificielle pour s’adapter au mouvement des doigts de l’utilisateur.

L’Amérique du Nord et l’Europe devraient connaître une croissance robuste du marché des prothèses intelligentes en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement et des progrès technologiques dans la région. Par exemple, en novembre 2019, l’Université de l’Utah, aux États-Unis, a développé un prototype de prothèse de jambe capable d’anticiper et de répondre aux actions de ses utilisateurs, offrant une démarche de marche très naturelle, améliorant l’équilibre général et la puissance de marche.

En novembre 2020, Exactech a lancé sa plate-forme de technologies Active Intelligence pour étendre son portefeuille de technologies intelligentes afin de mieux connecter les chirurgiens et les patients avec des outils personnalisés basés sur les données. De plus, en août 2020, Ekso Bionics a dévoilé EVO, un exosquelette d’assistance pour le haut du corps améliorant l’endurance qui allège le fardeau du travail répétitif.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Blatchford, Intelligent Prosthetic Systems, LLC, Touch Bionics, Open Bionics, Ekso Bionics Holdings Inc., and US Bionics, Inc.

Table des matières

Rapport d’étude de marché mondial Prothétique Intelligente

Section 1 : Aperçu de l’industrie mondiale Prothétique Intelligente

Section 2 : Impact économique mondial sur l’industrie Prothétique Intelligente

Section 3: Concurrence sur le marché mondial par les producteurs de l’industrie

Section 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Section 5 : Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Section 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Section 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Section 8 : Prothétique Intelligente Analyse des prix du marché

Section 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Section 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Section 11 : Analyse de la stratégie marketing clé, par les fournisseurs du marché

Section 12 : Analyse des facteurs d’effet du marché

Section 13 : Prévision du marché mondial Prothétique Intelligente

