Accroître les investissements dans les produits de dispositifs médicaux durables pour favoriser la croissance du marché des porte-aiguilles à pointe en carbure

Un nombre croissant de chirurgies dans le monde est essentiel pour jouer un rôle important dans la croissance du marché des porte-aiguilles à pointe de carbure. Les porte-aiguilles à pointe en carbure sont un outil médical largement utilisé dans les interventions chirurgicales. En outre, le nombre croissant d’accidents de la route et de traumatismes contribue à nouveau à soutenir la croissance du marché. Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 1,35 million de personnes meurent chaque année des suites d’accidents de la circulation. 93 % des décès sur les routes dans le monde surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, même si ces pays possèdent environ 60 % des véhicules dans le monde. Ainsi, l’augmentation des cas d’accidents dans le monde accélère la croissance du marché des porte-aiguilles à pointe de carbure.

En outre, l’augmentation des investissements dans les dispositifs médicaux durables devrait en outre stimuler la croissance du marché des porte-aiguilles à pointe de carbure. Selon l’International Trade Administration, les États-Unis restent le plus grand marché de dispositifs médicaux au monde : 156 milliards de dollars (40 % du marché mondial des dispositifs médicaux en 2017). D’ici 2023, il devrait atteindre 208 milliards de dollars.

On s’attend à ce que l’Amérique du Nord domine le marché mondial des porte-aiguilles à pointe de carbure, ce qui est attesté par les dépenses croissantes du gouvernement en divers produits médicaux pour améliorer l’efficacité du traitement. Selon l’American Medical Association, les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % en 2018 pour atteindre 3 600 milliards de dollars ou 11 172 $ par habitant. Ce taux de croissance est légèrement plus rapide que celui observé en 2017 (4,2 %) et le même qu’en 2016 (4,6 %).

Les porte-aiguilles sont disponibles en plusieurs variétés, dont le porte-aiguille à pointe en carbure. Ceux-ci sont utilisés par les professionnels de la santé pour les aider à enfiler les aiguilles et à enfiler les patients. Un porte-aiguille populaire est la bague d’aiguille en carbure qui peut être utilisée dans de nombreuses applications médicales. L’anneau a été spécialement conçu pour être utilisé avec une aiguille de taille standard et est idéal pour stériliser et nettoyer les instruments. Ceux-ci sont également utilisés dans les cliniques de dentisterie et d’optométrie. Le porte-aiguille à pointe en carbure est un accessoire compact qui peut être utilisé avec tout type d’aiguilles, y compris les aiguilles d’acupuncture, les tiges IV et les lasers.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : B. Braun Melsungen AG, LAWTON GmbH & Co. KG, August Reuchlen GmbH, J & J Instruments, Inc., Hu-Friedy Mfg. Co., Towne Brothers (PVT) LTD, STILLE, MEDICON eG, and Baxter.

