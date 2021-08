Adoption croissante des animaux de compagnie pour augmenter la croissance du marché de la nutrition animale

La nutrition animale traite des besoins alimentaires de nombreux animaux, principalement ceux de la production alimentaire et de l’agriculture, mais aussi des aquariums, des zoos et de la gestion des animaux sauvages. Le principe de base de cette théorie est que le corps d’un animal est un système d’organes et de glandes et que son régime alimentaire est fonction de ces organes et glandes. La nutrition doit donc être équilibrée et conçue pour chaque type d’organe et de glande. Par exemple, le foie produit de la bile qui est utilisée pour digérer les graisses et maintenir l’équilibre des électrolytes. Par conséquent, le foie est le principal organe responsable de la nutrition animale.

Dynamique du marché

L’adoption croissante d’animaux de compagnie devrait propulser la croissance du marché de la nutrition animale. Par exemple, selon le 2017-2018 US Pet Ownership & Demographics Sourcebook of American Veterinary Medical Foundation (AVMF), 38,4 % des ménages américains possèdent des chiens, contre 36,5 % en 2012. De plus, l’augmentation des dépenses vétérinaires devrait également aider à croissance du marché. Par exemple, selon le 2017-2018 U.S. Pet Ownership & Demographics Sourcebook of American Veterinary Medical Foundation (AVMF), les dépenses vétérinaires par animal aux États-Unis étaient de 227 $ US en 2012, qui sont passées à 253 $ US en 2017-2018.

La prévalence élevée de l’infection à salmonelles devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché de la nutrition animale. Par exemple, selon le rapport de mai 2019 des Centers of Disease Control and Prevention (CDC), l’infection par la salmonelle (salmonellose) cause environ 1,2 million de maladies et 450 décès par an, aux États-Unis et en 2018, il y a eu 18 épidémies signalées, 15 de qui étaient liés à la nourriture.

Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché de la nutrition animale, en raison de l’augmentation de la consommation de poulet dans la région. Par exemple, selon une étude présentée au Chicken Marketing Summit 2018, Floride, États-Unis, 86 % des consommateurs au cours d’une enquête de deux semaines aux États-Unis ont mangé un repas ou une collation de poulet acheté dans un supermarché et 68 % ont mangé un repas ou une collation de poulet de un établissement de restauration.

L’Asie-Pacifique devrait également connaître une croissance significative du marché de la nutrition animale, en raison du lancement de nouveaux événements équins nationaux dans la région. Par exemple, en juillet 2020, Equifest, le plus récent événement équin national de Nouvelle-Zélande, devrait se tenir du 27 au 29 novembre à Taupō.

Les principaux acteurs sont: Archer-Daniels-Midland Company, Adisseo France SAS, Alltech, BASF SE, Cargill Inc., Dow Chemical Company, DuPont, Evonik Industries AG, Tata Chemicals, Novozymes A/S, Royal DSM N.V., Kemin Industries, Inc., and Nutreco N.V.

Juillet 2020 : ADM acquiert Yerbalatina Phytoactives, un fabricant pionnier d’extraits et d’ingrédients naturels à base de plantes.

