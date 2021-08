Analyse de la croissance du marché de Cellules souches, rapport sur les prévisions d’opportunités jusqu’en 2027

Les cellules souches sont essentiellement des cellules capables de se transformer en différents types de cellules. Ces cellules sont utilisées dans la fabrication du sang, de la peau, du cœur, des poumons, du pancréas et de divers autres organes. Ils jouent un rôle important dans les greffes d’organes, l’ingénierie tissulaire et dans le traitement de la maladie de Parkinson.

En fait, les cellules souches récoltées à partir de la moelle adulte ont déjà aidé à traiter certaines de ces maladies. Des scientifiques ont réussi à transplanter des cellules souches adultes de la zone anogénitale de l’organe reproducteur masculin à des patients atteints de maladies chroniques comme la maladie de Parkinson, une maladie qui affecte à la fois les systèmes nerveux et cardiaque. Cette procédure s’est avérée très efficace dans le traitement de la maladie car elle stimule la production de cellules vivantes dans la zone malade. Étant donné que les cellules souches adultes pourraient aider à traiter la maladie de Parkinson, les chercheurs ont testé leur idée sur des animaux et ont réussi. Les cellules souches de la moelle osseuse adulte ont également montré un grand potentiel dans le traitement de maladies comme l’arthrite, le psoriasis et la sclérose en plaques.

Dynamique du marché

La prévalence élevée des troubles chroniques devrait propulser la croissance du marché mondial des cellules souches. Par exemple, selon l’étude « Prévalence de la maladie de Parkinson (PD) à travers l’Amérique du Nord », publiée en juillet 2018 dans la revue Nature, le nombre de personnes souffrant de la maladie de Parkinson devrait atteindre 930 000 en 2020 et 1 238 000 en 2030.

La R&D sur les cellules souches devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché mondial des cellules souches. Par exemple, en décembre 2020, des chercheurs du Wake Forest Institute for Regenerative Medicine ont démontré que les cellules souches trouvées dans le liquide amniotique répondent à un test essentiel augmentant leur probabilité de devenir des types cellulaires spécialisés.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des cellules souches se concentrent sur l’adoption de stratégies de fusions et acquisitions pour accroître leur part de marché. Par exemple, en octobre 2020, Global Stem Cells Group a signé un accord avec Bioscience Cell Factory, une société de soins de santé basée à Dubaï, qui permettra à GSCG d’agir en tant que leurs représentants opérant à la fois au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Les principaux acteurs sont: Advanced Cell Technology, Inc., Angel Biotechnology Holdings PLC, Bioheart Inc., Lineage Cell Therapeutics., BrainStorm Cell Therapeutics, Inc., California Stem Cell Inc., Celgene Corporation, Takara Bio Europe AB, Cellular Engineering Technologies, Cytori Therapeutics Inc., Osiris Therapeutics, and STEMCELL Technologies Inc.

