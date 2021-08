Analyse du développement du marché de Traitement de l’achondroplasie contribuant au paysage des principaux fournisseurs et à la croissance économique 2027

Les principaux objectifs du traitement de l’achondroplasie sont la réduction de l’hypertrophie, la préservation de la formation osseuse, la prévention des fractures secondaires et la normalisation de la croissance. Les options de traitement de l’achondroplasie pour cette maladie comprennent des interventions chirurgicales, un traitement médicamenteux comprenant la metformine, une thérapie combinée avec des médicaments anti-angiogenèse et des médicaments anti-ischémie tels que les immunomodulateurs topiques. La thérapie médicamenteuse est utilisée principalement pour supprimer l’activité de l’hormone de croissance humaine (HGH), qui est responsable de l’augmentation du taux de croissance chez un fœtus humain. Les autres médicaments utilisés comprennent l’insuline, les hypoglycémiants oraux, les inhibiteurs calciques, les stimulants oraux, les médicaments anticancéreux, les composés stéroïdiens, les androgènes et l’aminophylline.

Le traitement chirurgical de l’achondroplasie peut être effectué pour trois raisons principales, à savoir une déformation de longue date due à une petite taille ou une petite taille congénitale, la correction des déformations articulaires dues à une malformation des vertèbres et la correction de la petite taille. Dans la plupart des cas, une intervention chirurgicale est nécessaire pour la correction de la petite taille. La chirurgie peut être effectuée comme une procédure de révision pour réaligner la colonne vertébrale et pour fournir une hauteur supplémentaire à la personne affectée de petite taille. Si le défaut est dû à une petite taille congénitale, un disque intervertébral peut devoir être retiré.

Le taux d’incidence de l’achondroplasie dans le monde augmente la demande sur le marché mondial du traitement de l’achondroplasie. Par exemple, selon NORD (Organisation nationale pour les maladies rares), l’achondroplasie est l’une des anomalies osseuses les plus courantes, et cela se produit 1 sur 20 000 à 30 000 naissances. Cependant, au total, il s’agit d’une maladie rare et peut être traitée de plusieurs manières telles que l’allongement des membres, les soins de santé continus, l’hormonothérapie et les traitements chirurgicaux. Par conséquent, les sociétés pharmaceutiques se concentrent également sur le développement de traitements avancés pour l’achondroplasie, ce qui augmente la croissance du marché mondial du traitement de l’achondroplasie.

Les chirurgiens orthopédistes recommandent un traitement simultané de la maladie de Crohn avec des anti-inflammatoires, des corticostéroïdes et une intervention chirurgicale pour corriger l’achondroplasie. La maladie de Crohn est un trouble inflammatoire grave du tube digestif et elle affecte la plupart des parties du corps, y compris les articulations, les cartilages et d’autres organes internes. Elle est due à une inflammation excessive de certaines parties du corps, le plus souvent les articulations, et elle entraîne de graves dysfonctionnements et une atrophie des parties du corps affectées. Un traitement approprié de l’achondroplasie empêchera une détérioration supplémentaire de ces parties du corps. Cependant, le coût élevé des traitements à l’hormone de croissance est le principal facteur qui a un impact négatif sur le marché mondial du traitement de l’achondroplasie.

En Amérique du Nord, en raison de l’incidence croissante du nanisme chez les individus, il existe une demande importante sur le marché mondial du traitement de l’achondroplasie. Par exemple, selon Respect Ability, environ 30 000 personnes aux États-Unis souffrent de nanisme. De plus, les progrès du système de santé dans la région stimulent également la croissance du marché. En raison de ces facteurs, le marché mondial du traitement de l’achondroplasie a connu des développements industriels. Par exemple, en juillet 2020, une demande d’autorisation de mise sur le marché pour le vosoritide a été soumise par BioMarin Pharmaceutical Inc. à l’Agence médicale européenne.

Les principaux acteurs sont: Ascendis Pharma A/S, BridgeBio Pharma, Inc., QED Therapeutics, BioMarin Pharmaceutical Inc., Pfizer Inc., Therachon Holding AG and RIBOMIC Inc.

