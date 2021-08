Analyse du marché de Ablation en oncologie interventionnelle, revenus, prix, part de marché, taux de croissance, prévisions jusqu’en 2027

L’ablation en oncologie interventionnelle est une procédure mini-invasive pour traiter les cancers solides. Dans cette procédure, des sondes spéciales sont utilisées pour brûler ou congeler les tumeurs cancéreuses sans la chirurgie habituelle.

L’incidence croissante du cancer devrait stimuler la croissance du marché mondial de l’ablation en oncologie interventionnelle au cours de la période de prévision.

Par exemple, selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé publiées en mars 2021, le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde et est responsable d’environ 10 millions de décès par an, et dans le monde, environ un décès sur six est dû au cancer. En outre, selon la même source, on estime que 9,6 millions de décès sont dus au cancer en 2018 dans le monde.

Le marché de l’ablation en oncologie interventionnelle devrait offrir une opportunité lucrative dans un avenir proche, en raison de la concentration des principaux acteurs du marché sur l’adoption de stratégies de croissance inorganique telles que les acquisitions, les partenariats et les accords visant à renforcer leur portefeuille de produits et leur présence sur le marché mondial.

Par exemple, en janvier 2019, Medtronic a conclu un accord pour acquérir Epix Therapeutics, une société spécialisée dans la fabrication de systèmes à base de cathéters pour le traitement des patients atteints de fibrillation auriculaire. L’acquisition devrait élargir le portefeuille d’ablation cardiaque de la société.

De plus, en juillet 2018, Boston Scientific a signé un accord pour l’acquisition de Cryterion Medical, une société qui a développé une plate-forme de cryoablation à injection unique pour le traitement de la fibrillation auriculaire. thérapies d’ablation par ballonnet en un seul coup.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’ablation en oncologie interventionnelle sont Boston Scientific Corporation, Johnson & Johnson, Medtronic Plc, Varian Medical Systems, Inc., EDAP TMS SA, AngioDynamics, CASCINATION AG, Merit Medical Systems, Inc., STARmed Co. et Biomédical Srl.