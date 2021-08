Appareils de protection auditive aux États-Unis Market 2021 Insights Opportunités commerciales, tendances actuelles et contraintes prévues 2027

Les dispositifs de protection auditive sont des dispositifs de protection auditive portés dans ou sur les oreilles qui empêchent la perte auditive induite par le bruit lorsqu’ils sont exposés à des bruits dangereux. Ces appareils peuvent également aider à protéger contre d’autres effets de l’exposition au bruit tels que l’hyperacousie et les acouphènes. De nombreux types d’appareils de protection auditive sont disponibles sur le marché, tels que des bouchons d’oreilles, des cache-oreilles, des bandes auditives et autres. La croissance du marché américain des appareils de protection auditive est principalement due à l’incidence croissante de la perte auditive due au bruit (déficience auditive) dans le monde, en particulier aux États-Unis. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 16% des adultes aux États-Unis signalent des problèmes auditifs.

La prévalence de la perte auditive est deux fois plus fréquente que le cancer ou le diabète. La perte auditive due au bruit est un processus lent qui entraîne une perte auditive permanente. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’ici 2050, environ 2,5 milliards de personnes dans le monde devraient avoir un certain degré de perte auditive et au moins 700 auront besoin d’une rééducation auditive. De plus, l’OMS estime que la perte auditive non traitée représente un coût mondial annuel de 980 milliards de dollars US. Cela devrait également augmenter la croissance du marché américain des appareils de protection auditive. Les bouchons d’oreilles sont des dispositifs utilisés pour protéger l’oreille du vent excessif, des corps étrangers, de la poussière, des bruits forts ou des intrusions d’eau, tandis que les cache-oreilles sont largement utilisés en temps de guerre (secteur de la défense), dans les mines, les concerts de musique et les sites de fabrication pour assurer une protection en réduisant le bruit. niveaux.

En outre, l’exposition à un bruit intense et à une pollution sonore croissante devrait augmenter la demande d’appareils de protection auditive. La pollution sonore nuit à la vie de millions de personnes. Niveaux sonores élevés pouvant entraîner des effets nocifs chez l’homme ou d’autres organismes vivants. Les problèmes liés au bruit comprennent l’hypertension artérielle, les maladies liées au stress, les interférences de la parole, les troubles du sommeil, la perte auditive et la perte de productivité. Les facteurs susmentionnés devraient également stimuler la croissance du marché américain des appareils de protection auditive. Le marché américain des appareils de protection auditive connaît une croissance robuste en raison de la demande croissante d’implants cochléaires en raison de l’augmentation de la population gériatrique.

Selon le département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), en décembre 2019, environ 118 100 implants cochléaires avaient été implantés chez des adultes et 65 000 chez des enfants aux États-Unis. Un implant cochléaire est un appareil électronique qui restaure partiellement l’audition et peut être un option pour les personnes qui ont une perte auditive sévère. Cependant, le principal facteur limitant la croissance du marché américain des appareils de protection auditive est le manque de sensibilisation des gens aux appareils de protection auditive.

Les principaux acteurs sont: 3M, Honeywell International Inc., ProtectEar USA, Pro Tech Technologies, Inc., David Clark Company, MSA Safety Inc., Moldex-Metric, DeWalt, Miracle-Ear Solutions, SoundGear, McKeon Products, Inc., Walker, and Altus Brands, LLC.

