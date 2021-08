Application de segmentation du marché de Sèche-linge Softgel, analyse de la technologie et du marché jusqu’en 2027

La capsule molle (capsule de gélatine molle) est une capsule solide qui entoure un centre liquide ou semi-solide (remplissage interne). Ils sont constitués d’une coque à base de gélatine entourant un remplissage liquide. Une gélatine liquide chaude est étalée sur un tambour en acier inoxydable à rotation lente pendant la fabrication de la gélule pour former des capsules pour les remplir de médicament. Ensuite, les capsules sont transférées dans des séchoirs à tambour ou des tambours de séchage pour un séchage rapide qui dépend de la taille de la capsule à partir de laquelle l’humidité doit être extraite. Le séchage en tambour est le processus le plus efficace pour la phase de séchage initiale. Ainsi, les sèche-linge sont utilisés pour fabriquer des gélules molles, avec un minimum de dommages ou de gaspillage. La croissance du marché du sèche-linge softgel est principalement due à la demande croissante de capsules softgel.

Avec la prévalence croissante des maladies cardiaques, en particulier en Amérique du Nord, la demande de gélules molles augmente également, ce qui, à son tour, augmente la demande de sèche-linge softgel. Selon l’American Heart Association, en 2019, environ 1 055 000 personnes aux États-Unis souffraient de maladies coronariennes. De plus, les acteurs du marché adoptent diverses stratégies telles que l’expansion des installations pour répondre à la demande croissante de gélules. Par exemple, en octobre 2020, Aenova Group GmbH a décidé d’étendre les capacités de production du site de Tittmoning, en Allemagne, pour répondre à la demande sans cesse croissante de produits pharmaceutiques.

De plus, en octobre 2020, Catalent Inc. a investi 93 millions de dollars américains pour étendre sa capacité de production globale de gélules au sein du portefeuille Capsugel de CHI en fabriquant 30 milliards de gélules par an. De plus, les accords de fabrication sous contrat entre les acteurs du marché devraient augmenter la croissance du marché des sèche-linge softgel. Par exemple, en septembre 2020, ZYUS Life Sciences a sélectionné GelCan Corporation Inc. pour encapsuler les gélules ZYUS pour le marché canadien du cannabis médical. De plus, les sèche-linge softgel sont utilisés pour façonner uniformément les softgels et conviennent donc aux opérations de séchage dans les industries pharmaceutiques et alimentaires.

Ainsi, les progrès des sèche-linge softgel et la croissance rapide des secteurs alimentaire et pharmaceutique devraient accélérer la croissance du marché des sèche-linge softgel. Selon l’India Brand Equity Foundation (IBEF), le secteur pharmaceutique indien devrait atteindre 100 milliards de dollars américains, tandis que le marché des dispositifs médicaux devrait croître de 25 milliards de dollars américains d’ici 2025. De plus, selon le ministère de la Promotion de l’industrie et de la Commerce intérieur (DPIIT), le secteur des médicaments et des produits pharmaceutiques a attiré des flux cumulés d’IDE (investissement direct étranger) d’une valeur de 16,86 milliards de dollars américains entre avril 2000 et septembre 2020.

Cependant, le coût d’exploitation élevé et l’augmentation de la consommation de carburant sont quelques-uns des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché des sèche-linge softgel.

Les principaux acteurs sont: Changsung Softgel System Ltd., SKY SOFTGEL CO., LTD., GIC Engineering, Inc., KAMATA CO., LTD., TOOLTRONICS, SaintyCo, Technophar, JOYSUN PHARMA, Wuxi Jangli Machinery Co., Ltd., CapPlus Technologies, SEC Softgel Technology, Mysoftgel Co., Ltd., and Beijing KunYou Pharmatech Co Ltd.

