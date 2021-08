Approbation et lancement de nouveaux médicaments et R&D de nouvelles thérapies pour augmenter la croissance du marché du traitement de la cystinose

La cystinose est une maladie inflammatoire caractérisée par une accumulation excessive de l’acide aminé nocif caséine (un élément constitutif des acides aminés) dans les tissus et les organes. Une cystinose excessive forme souvent des cristaux qui peuvent se déposer dans les tissus et les organes et causer de graves problèmes dans de nombreux systèmes et organes corporels. Elle s’accompagne également d’un faible nombre de globules rouges, d’une augmentation de la pression artérielle et de maux de tête. Chez la plupart des patients, la cystinose disparaît après plusieurs années. La maladie est généralement héréditaire et se développe lentement au fil du temps.

Demander le PDF gratuit du Rapport d’activité : @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/1660

Remarque : (* Le PDF ne comprend que la table des matières (ToC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche.)

Dynamique du marché

L’approbation et le lancement de nouveaux médicaments devraient propulser la croissance du marché du traitement de la cystinose. Par exemple, en mars 2020, AVROBIO, Inc. a reçu la désignation de médicament orphelin de la Food and Drug Administration des États-Unis pour sa thérapie génique expérimentale, AVR-RD-04, pour le traitement de la cystinose.

La R&D de nouvelles thérapies devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché du traitement de la cystinose. Par exemple, en janvier 2021, Eloxx Pharmaceuticals, Inc., une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé qu’un manuscrit scientifique intitulé : « Phase 1 Renal Impairment Trial Results Enable Targeted Individualized Dosing of ELX-02 in Nephropathic Cystinosis Patients », a été publié dans le Journal of Clinical Pharmacology. De plus, l’approbation des nouveaux traitements thérapeutiques de la cystinose devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2019, la Cystinosis Research Foundation, qui accorde des subventions pour la recherche sur la cystinose, a annoncé que la Federal Drug Administration (FDA) avait approuvé le premier essai clinique humain pour le traitement par cellules souches et thérapie génique de la cystinose.

Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché du traitement de la cystinose, en raison de l’approbation et du lancement de nouveaux produits. Par exemple, en avril 2020, Horizon Therapeutics plc a annoncé que les granulés oraux à libération retardée PROCYSBI (bitartrate de cystéamine) en sachets sont désormais disponibles aux États-Unis pour les adultes et les enfants d’un an et plus vivant avec une cystinose néphropathique.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du traitement de la cystinose se concentrent sur la R&D pour élargir leur portefeuille de produits. Par exemple, en août 2020, Recordati Rare Diseases a reçu l’approbation de la FDA des États-Unis pour la solution ophtalmique de cystéamine à 0,37% pour le traitement des patients vivant avec la cystinose.

Les principaux acteurs sont: Avrobio, Inc., Gilead, Mylan N.V., Novartis AG, and Orizon Pharma Plc.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du traitement de la cystinose se concentrent sur la R&D pour élargir leur portefeuille de produits. Par exemple, en juillet 2020, AVROBIO Inc. a annoncé qu’un patient avait reçu une dose dans le cadre de l’essai clinique de phase 1/2 en cours parrainé par l’investigateur d’AVR-RD-04 pour la cystinose.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Achetez maintenant ce rapport premium pour développer votre entreprise avec un rabais de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/1660

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

E-mail : sales@coherentmarketinsights.com