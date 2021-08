Astrum a étendu sa présence sur le marché indien des thermomètres infrarouges

Le marché des thermomètres infrarouges connaît la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique et cela peut être attribué à la population vieillissante croissante de la région, qui stimule la demande de services de santé. Le Japon a la population vieillissante dont la croissance est la plus élevée du pays. Selon le Bureau des statistiques du ministère de l’Intérieur et des Communications, en 2019, la population âgée (65 ans et plus) était de 35,89 millions, soit 28,4 % de la population totale (soit 1 personne sur 4) et un record. élevé au Japon.

L’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses et l’augmentation de la demande du produit pour les nouveau-nés, car les enfants ne peuvent pas tenir le thermomètre à contact, jouent un rôle clé dans le développement global du marché des thermomètres infrarouges. Selon l’Organisation mondiale de la santé, le VIH, la tuberculose, le paludisme, les maladies tropicales négligées et les hépatites virales affectent des milliards de personnes dans le monde et causent plus de 4 millions de décès chaque année. La forte demande de température corporelle de détection sans contact en raison du déclenchement de la pandémie de COVID-19 ces derniers temps a également stimulé la croissance du marché des thermomètres infrarouges. D’autre part, le coût élevé de l’appareil devrait constituer un facteur restrictif pour le marché des thermomètres infrarouges.

Un thermomètre infrarouge déduit les températures d’une partie spécifique du rayonnement radiant généré par l’objet à mesurer, parfois appelé « rayonnement du corps noir ». Il fonctionne exactement comme un thermomètre standard, la seule différence étant qu’il utilise la lumière infrarouge pour mesurer la température. La lumière infrarouge est émise par les objets lorsque leur température dépasse environ 2500 K (c’est-à-dire une énergie presque pure) et cette lumière est détectée par un thermomètre infrarouge. Il existe essentiellement trois types de thermomètres infrarouges disponibles sur le marché aujourd’hui. L’un utilise un tube de quartz pour émettre de la lumière infrarouge et un autre utilise une plaque d’aluminium percée d’un trou, émettant un rayonnement infrarouge. Le troisième type a un capteur suffisamment sensible pour détecter les changements dans la quantité de rayonnement infrarouge émis.

Développements clés :

1. En janvier 2021, Fitgo lance la dernière gamme technologique de thermomètres infrarouges. Les produits sont disponibles en Inde et à l’étranger à la fois en ligne et hors ligne

2. En mai 2020, Segun Life s’est associé à TCL pour lancer un thermomètre infrarouge pour aider COVID-19 en Inde. Le thermomètre est livré avec un écran LCD HD avec alerte de vibration et des mesures ergonomiques précises

3. En juin 2020, DetelPro a annoncé le lancement de son « Make in Bharat », qui serait le thermomètre infrarouge le moins cher au monde (DT09). La société a lancé ce produit dans le but d’accélérer la pénétration du thermomètre numérique dans chaque foyer au milieu de la situation pandémique

4. En juin 2020, Astrum a élargi sa catégorie santé avec le lancement du thermomètre infrarouge GF-Z99Y en Inde

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Exergen Corporation., Ra Lifecare Pvt Ltd., OMRON Corporation, OMEGA Engineering inc., Morepen laboratories Limited, AMETEK Land (Land Instruments International), CP PLUS International, MGL Euman, Fluke Corporation, and SG Corporate Mobility Pvt Ltd.

