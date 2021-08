Augmentation de la prévalence de la maladie coronarienne pour propulser la croissance du marché indien des cathéters

La prévalence croissante de la maladie coronarienne devrait propulser la croissance du marché des cathéters en Inde. L’Inde a l’un des fardeaux les plus élevés de maladies cardiovasculaires (MCV) au monde. L’éventail des maladies cardiovasculaires autodéclarées chez les personnes âgées de 45 à 59 ans varie de 34 % à Chandigarh, Jammu-et-Cachemire et Haryana à 14 % à Odisha, Chhattisgarh et 15 % à Dadra et Nagar Haveli, selon l’étude longitudinale sur le vieillissement en Inde. publié pour 30 États et 6 territoires de l’Union par le ministère de la Famille et de la Santé de l’Union le 6 janvier 2020.

En outre, l’augmentation de la population gériatrique devrait également contribuer à la croissance du marché indien des cathéters. En avril 2019, les Nations Unies ont déclaré que la part des personnes âgées, âgées de 60 ans ou plus, dans la population indienne devrait augmenter pour atteindre près de 20 % en 2050.

La prévalence croissante de l’incontinence urinaire devrait stimuler la demande de cathéters de Foley sur le marché indien des cathéters. Selon l’article “La prévalence de l’incontinence urinaire”, publié dans la revue Climacteric, en juin 2019, la prévalence de l’IU variait d’environ 5% à 70%, la plupart des études faisant état d’une prévalence de toute IU de l’ordre de 25. -45%. De plus, les progrès technologiques des cathéters de Foley devraient également contribuer à la croissance du marché. En mars 2020, InventHelp, une société de services d’inventeurs de premier plan, a annoncé le développement de VAGISHIELD, une barrière de cathéter qui facilite la mise en place des cathéters de Foley pour les empêcher de pénétrer par inadvertance dans le vagin.

Le mode de vie sédentaire a donné lieu à plusieurs troubles du mode de vie tels que le diabète, l’obésité et l’hypertension, qui devraient contribuer à la croissance du marché indien des cathéters. En mars 2019, l’étude « Prévalence de l’hypothyroïdie chez les patients atteints de diabète de type 2 et d’hypertension en Inde : une étude d’observation transversale », a rapporté que la prévalence de l’hypothyroïdie chez les patients atteints de diabète de type 2, d’hypertension et de diabète de type 2 mellitus + hypertension était de 24,8 %, 33,5 % et 28,9 %, respectivement.

L’augmentation des préférences pour le cathéter central à insertion périphérique (PICC) à injection électrique devrait également contribuer à la croissance du marché indien des cathéters. La plupart des hôpitaux préfèrent utiliser le PICC à injection électrique, en raison de certains avantages et bénéfices par rapport aux autres cathéters. Le PICC à injection de puissance est inséré à l’aide d’une technique d’imagerie CT en injectant un produit de contraste. Afin de supporter la pression du produit de contraste, le PICC doit être suffisamment fort pour résister à la pression qui peut aller jusqu’à 300 PSI. Le polyuréthane, étant beaucoup plus résistant, est utilisé dans la fabrication de PICC à injection électrique car il a la propriété de résister à une forte pression, contrairement aux PICC conventionnels fabriqués en silicone.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Abbott Laboratories, Teleflex Incorporation (Arrow International, Inc.), Boston Scientific Corporation, Coloplast A/S, Edwards Lifesciences Corporation, Johnson & Johnson, Medtronic, Inc., Rochester Medical Corporation, and B. Braun Medical.

