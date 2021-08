Augmentation de la prévalence des maladies bucco-dentaires pour augmenter la croissance du marché des membranes dentaires et des substituts de greffe osseuse

Les substituts de membrane dentaire et de greffe osseuse sont utilisés dans les chirurgies de greffe osseuse. La greffe osseuse dentaire est une procédure médicale qui remplace une dent manquante perdue en raison d’une maladie dentaire, d’un accident ou de la vieillesse. Les substituts de membrane dentaire et de greffe osseuse sont largement utilisés dans les procédures d’implantation qui nécessitent un soutien osseux supplémentaire.

Dynamique du marché :

La prévalence croissante des maladies bucco-dentaires, telles que le cancer de la bouche, les caries (carie dentaire) et les maladies des gencives, devrait propulser la croissance du marché des membranes dentaires et des substituts de greffe osseuse. Par exemple, les maladies bucco-dentaires affectent 3,9 milliards de personnes dans le monde, selon la Fédération dentaire mondiale de la FDI. De plus, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus d’un adulte sur quatre (26 %) aux États-Unis a une carie dentaire non traitée et environ la moitié (46 %) de tous les adultes âgés de 30 ans ou plus présentent des signes de la maladie des gencives.

De plus, la population croissante de patients associée à la population gériatrique croissante devrait augmenter la croissance du marché des membranes dentaires et des substituts de greffe osseuse. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’ici 2050, la population mondiale âgée de 60 ans et plus devrait totaliser 2 milliards, contre 900 millions en 2015.

La demande croissante de substituts de greffe osseuse devrait également alimenter la croissance du marché des membranes dentaires et des substituts de greffe osseuse. Par exemple, en 2019, Zimmer Biomet a lancé les membranes et sutures dentaires non résorbables OsseoGuard pour élargir son portefeuille de produits.

Cependant, le coût élevé des procédures de greffe osseuse et les réglementations gouvernementales strictes devraient freiner la croissance du marché des membranes dentaires et des substituts de greffe osseuse.

Les principaux acteurs sont: Zimmer Biomet Holdings, Inc., Geistlich Pharma North America Inc., ACE Surgical Supply Company, Inc., BioHorizons, Inc., LifeNet Health, RTI Surgical Holdings, Inc., Institut Straumann AG, Dentsply Sirona Inc., and Citagenix, Inc.

Les principaux acteurs du marché adoptent diverses stratégies, telles que le partenariat, la collaboration, la fusion et l’acquisition, etc., pour renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, en septembre 2019, Straumann et Modern Dental Group Limited se sont associés pour créer Peak Dental Solutions Hong Kong Ltd., une société de distribution qui desservira les communautés dentaires de Hong Kong et de Macao.

De plus, en mars 2018, Dentsply a annoncé la signature d’un accord définitif pour l’acquisition d’OraMetrix, l’un des principaux fournisseurs du secteur de solutions technologiques 3D innovantes améliorant la qualité et l’efficacité des soins orthodontiques.

