Augmentation de la prévalence des maladies chroniques pour augmenter la croissance du marché des CRO spécialisées

Un organisme de recherche sous contrat (CRO) est une entreprise spécialisée qui fournit un soutien spécialisé aux secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie et des sciences de la santé sous la forme de services de recherche clinique sous contrat sur une base contractuelle. Les CRO sont généralement formées comme une association entre deux ou plusieurs sociétés pharmaceutiques, qui décident mutuellement de s’engager dans des activités conjointes de recherche et développement pour développer des médicaments contre diverses maladies mortelles et aussi pour trouver des méthodes pour traiter ces maladies mortelles. Les CRO jouent un rôle important dans la résolution du problème du développement des médicaments essentiels et également dans la recherche de voies alternatives de livraison des médicaments. Specialty CRO’s aide les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques à lancer de nouvelles thérapies dans les plus brefs délais.

Dynamique du marché :

L’augmentation des activités de recherche et développement (R&D) et l’augmentation des dépenses de R&D devraient propulser la croissance du marché des CRO spécialisées. Par exemple, en mars 2021, Innoforce et dMed, une CRO clinique, ont signé un accord pour établir un partenariat afin d’identifier, d’évaluer et de collaborer au développement de thérapies au stade clinique.

De plus, la prévalence croissante des maladies chroniques, telles que le diabète, le cancer et les maladies cardiaques, dans le monde devrait augmenter la croissance du marché de la CRO spécialisée. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies chroniques sont les principales causes de décès et d’invalidité dans le monde.

En outre, la demande croissante d’externalisation des services de tests analytiques et d’essais cliniques et l’augmentation des essais cliniques devraient également alimenter la croissance du marché. Cependant, la pression réglementaire sur les CRO et l’augmentation des cas d’échec de médicaments pendant la phase d’essai clinique devraient restreindre la croissance du marché des CRO spécialisées.

Les principaux acteurs sont: Charles River Laboratories, Profil Abiogenesis Clinpharm, Accell Clinical Research, Accelovance, Aclires, Acquipharma, Cytespace Africa, DATATRAK International, Afraxis, David H Murdock Research Institute, DaVita Clinical Research, Gateway Pharmacology Laboratories, SAGE Labs, and Velesco Pharmaceutical Services.

Les principaux acteurs du marché adoptent diverses stratégies de croissance inorganique, telles que les fusions et acquisitions, pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple, en mars 2021, NAMSA (North American Science Associates, Inc.) a annoncé son acquisition d’American Preclinical Services (APS), une CRO préclinique à service complet. Cet achat fait suite à l’acquisition par NAMSA de Syntactx, CRO basée à New York, en janvier 2021.

En mars 2021, PsyBio Therapeutics a lancé un projet pilote de mise à l’échelle de sa formulation biosynthétique exclusive de psilocybine en collaboration avec Albany Molecular Research Inc.

En février 2021, Ingenuity BioScience et Somru BioScience ont annoncé la création d’un laboratoire bio-analytique centré sur l’innovation à Ahmedabad, en Inde.

