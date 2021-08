Augmentation de la prévalence des troubles dentaires pour augmenter la croissance du marché de la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT)

La tomodensitométrie à faisceau conique est une technique d’imagerie qui consiste en une imagerie par rayons X où les rayons X se réfléchissent et divergent, créant un faisceau en forme de cône. Les cônes se forment lorsque les rayons sont déviés par collision avec un miroir et l’image résultante est vue de l’intérieur du cône. L’imagerie par faisceau conique utilise la puissance d’un ordinateur pour créer des images en utilisant le principe de diffraction et est très efficace pour obtenir des images de haute qualité.

Dynamique du marché

La prévalence croissante des troubles dentaires devrait propulser la croissance du marché mondial de la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT). Par exemple, selon le rapport de surveillance de la santé bucco-dentaire du Centers for Diseases Control and Prevention, 2019, la prévalence de la carie dentaire non traitée sur les dents primaires était de 10 % chez les enfants âgés de 2 à 5 ans et de 16 % chez les 6 à 8 ans en 2011- 2016. De plus, l’approbation et le lancement de nouveaux produits devraient également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2018, EhmetDX a reçu l’autorisation FDA 510(k) pour son logiciel de positionnement 3D CBCT. Le logiciel est utilisé pour guider la position des faisceaux de protons dans les traitements des patients.

L’augmentation de la population gériatrique devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché mondial de la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT). Par exemple, selon le U.S. Census Bureau, la population gériatrique américaine devrait atteindre 77 millions d’ici 2034. De plus, l’adoption croissante du CBCT devrait également contribuer à la croissance du marché mondial de la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT). Par exemple, en novembre 2020, le JSS Dental College and Hospital, JSS Academy of Higher Education and Research, Mysuru, Inde, a acheté une machine — Cone Beam Computed Tomography (CBCT), l’une des technologies les plus avancées dans divers domaines de la dentisterie.

Le coût élevé des équipements de pointe devrait entraver la croissance du marché de la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT). Par exemple, des appareils tels que la tomodensitométrie à faisceau conique et les lasers peuvent coûter entre 50 000 et 120 000 dollars.

Les principaux acteurs sont: Carestream Health Inc., Dentsply Sirona, Genoray, Instrumentarium Dental Inc., Planmeca Oy, Ray Ltd., Gendex Dental systems, Brainlab AG, NewTom, Danaher Corporation, Vatech Ltd., J. Morita Corporation, Asahi Roentgen Ltd., and PreXion Inc.

Mars 2019 : Planmeca Oy a introduit un Planmeca Viso G5 avancé dans la famille Planmeca Viso, qui offre une qualité d’image CBCT élevée.

