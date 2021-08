Augmentation de l’incidence des lésions de reperfusion ischémique pour augmenter la croissance du marché thérapeutique des lésions de reperfusion ischémique

Une lésion de reperfusion ischémique se produit en raison d’un apport sanguin insuffisant au tissu. Les lésions de reperfusion d’ischémie sont les lésions tissulaires causées lorsque l’apport sanguin revient aux tissus après une période d’ischémie ou de manque d’oxygène. De plus, il s’agit d’une condition médicale critique qui représente un défi thérapeutique majeur pour les médecins. Les thérapies potentielles comprennent le préconditionnement ischémique, le traitement pharmacologique et la thérapie vitaminique ou l’utilisation de gaz médicaux, qui pourraient considérablement aider à développer des stratégies pour prévenir les lésions de reperfusion ischémique.

Dynamique du marché :

L’augmentation de l’incidence/prévalence des maladies cardiovasculaires, telles que l’infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux, dans le monde devrait propulser la croissance du marché thérapeutique des lésions de reperfusion d’ischémie. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde, représentant environ 17,9 millions de vies chaque année.

De plus, le nombre croissant de cas de lésions tissulaires et la sensibilisation croissante des personnes au traitement de l’ischémie et des lésions de reperfusion devraient augmenter la croissance du marché thérapeutique des lésions d’ischémie par reperfusion.

L’introduction de nouveaux médicaments, l’augmentation des approbations de produits et l’augmentation des activités de recherche et développement devraient également alimenter la croissance du marché thérapeutique des lésions de reperfusion d’ischémie. Par exemple, en janvier 2021, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la demande de nouveau médicament de Faron Pharmaceuticals pour la Traumakine, qui peut être utilisée pour prévenir le syndrome de réponse inflammatoire systémique, qui pourrait être causé par des agressions non infectieuses telles que l’ischémie-reperfusion. blessure.

De plus, l’incidence croissante des lésions de reperfusion ischémique dans le monde et les partenariats et collaborations stratégiques d’acteurs majeurs devraient stimuler la croissance du marché des traitements des lésions de reperfusion ischémique.

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies, telles que des partenariats et des collaborations, pour développer des médicaments et des traitements avancés sur le marché. Par exemple, en décembre 2020, LUCA Science a annoncé qu’elle collaborerait avec la Division de cardiologie, domaine de la médecine interne, École supérieure de médecine de l’Université de Nagoya pour lancer une recherche conjointe sur le développement d’une thérapie mitochondriale pour les lésions cardiaques ischémiques-reperfusion.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Omeros Corporation, Nyken B.V., Opsona Therapeutics Limited, Pharming Group N.V., Orexo AB, PledPharma AB, Proteo, Inc., Prolong Pharmaceuticals, Prothix BV, Zealand Pharma A/S, Stealth BioTherapeutics Inc., Amyndas Pharmaceuticals LLC, Antipodean Pharmaceuticals, Inc., Angion Biomedica Corp., Bayer AG, Bolder Biotechnology, Inc., Biomedica Management Corporation, Curatis Pharma GmbH, Erimos Pharmaceuticals, LLC, Ensemble Therapeutics Corporation, and Gilead Sciences, Inc.

