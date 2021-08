Augmentation de l’incidence du cancer dans le monde pour stimuler la croissance du marché de la théranostic

La théranostique (une combinaison de thérapies et de diagnostics) est un nouveau domaine de la médecine qui s’appuie sur des thérapies ciblées pour effectuer des tests spécifiques. Cela comprend une combinaison de tests de diagnostic ciblés avec des thérapies ciblées. La mise en œuvre de la théranostique dans le plan de soins du patient peut se transformer en une thérapie personnalisée, ce qui pourrait encore améliorer les résultats médicaux. Il est largement utilisé pour diverses formes de cancers. De plus, il est connu pour améliorer le diagnostic, l’administration de médicaments et la surveillance de la réponse au traitement. Theranostics offre une transition de la médecine traditionnelle vers une approche moderne de médecine personnalisée et de précision.

La prévalence ou l’incidence croissante du cancer dans le monde et le besoin croissant de théranostic devraient stimuler la croissance du marché des théranostic. Le fardeau mondial du cancer est estimé à 18,1 millions de nouveaux cas en 2018. Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde, avec environ 9,6 millions de décès en 2018, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les cancers du foie, de l’estomac, colorectal, de la prostate et du poumon sont les types de cancer les plus courants chez les hommes, tandis que les cancers de la thyroïde, du col de l’utérus, du poumon, colorectal et du sein sont les plus courants chez les femmes. Une approche ciblée avec précision et un étalonnage précis de la dose peuvent être très utiles dans la gestion de maladies chroniques telles que le cancer.

De plus, le développement de nouveaux tests de diagnostic couplés aux options de traitement disponibles devrait favoriser la croissance du marché des théranostic. Par exemple, en septembre 2019, la Mayo Clinic a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour utiliser une installation de radiochimie par tomographie par émission de positons en Floride. De plus, en 2017, Illumina a lancé un kit de test de diagnostic compagnon de séquençage du cancer approuvé par la FDA qui aide à identifier les patients atteints de cancer colorectal. En outre, l’adoption croissante de tests de diagnostic compagnon devrait également augmenter le marché du théranostic. Par exemple, en juillet 2018, BloodCenter of Wisconsin a commencé à proposer le test Abbott RealTime IDH1 qui identifie des mutations génétiques spécifiques chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LAM).

En termes de géographie, le marché de la théranostic est divisé en six régions, telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique devraient connaître une croissance robuste du marché en raison de la sensibilisation croissante aux tests de diagnostic compagnon, de l’adoption croissante de ces tests, des activités de développement et des collaborations des principaux fabricants dans ces régions. Par exemple, en août 2018, Qiagen a collaboré avec SRL pour lancer de nouveaux diagnostics compagnons avec de nouvelles approbations de médicaments. De plus, Novartis a collaboré avec la société biopharmaceutique basée aux États-Unis, Endocyte, qui développe des thérapies ciblées pour le traitement du cancer.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Thermo Fisher Scientific, Inc., Beckman Coulter, Inc., Focus Diagnostics, AmeriPath, Inc., Illumina, Inc., F.Hoffmann LA-Roche Ltd., Qiagen NV, Myriad Genetics, Inc., Agilent Technologies, Abbott Laboratories, Foundation Medicine, Inc., and Oxford Cancer Biomarkers, Ltd.

