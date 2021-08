Augmentation des procédures chirurgicales générales pour augmenter la croissance du marché des canules

Une canule est simplement un long tube qui est inséré dans le corps, le plus souvent pour le prélèvement ou l’administration de liquide ou pour le prélèvement d’échantillons corporels. Il est fixé aux surfaces externes ou internes d’un endoscope, augmentant ainsi la longueur effective de l’instrument d’au moins la moitié de la longueur de l’aiguille réelle. Le tube est ensuite lentement rétracté aussi loin que possible jusqu’à ce que le tube reste vide. La longueur et le type de canule dépendent du matériel à collecter. Par exemple, le mucus ne peut être collecté qu’avec une canule d’environ 2 pouces de long.

Dynamique du marché :

L’augmentation des interventions chirurgicales générales et la croissance de la population gériatrique dans le monde devraient propulser la croissance du marché des canules. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la population mondiale âgée de 60 ans et plus devrait totaliser 2 milliards d’ici 2050, contre 900 millions en 2015.

De plus, la demande croissante de canules dans le secteur de la santé et la préférence accrue des patients pour les chirurgies mini-invasives devraient augmenter la croissance du marché des canules. Par exemple, environ 80% de tout le personnel hospitalier peut être sauvé des blessures par piqûre d’aiguille si la canule de sécurité est rendue obligatoire dans les hôpitaux, selon l’OMS.

L’émergence du COVID-19 (coronavirus) devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché des canules. Par exemple, en 2020, Nocca Robotics a lancé Noccarc H210, un appareil d’oxygénothérapie à haut débit pour le traitement en soins intensifs des patients COVID-19. Noccarc H210 aide les patients souffrant de problèmes respiratoires à respirer confortablement grâce à une canule nasale

En août 2020, 3B Medical a dévoilé le Freedom X, une canule à oxygène sans broche destinée à réduire l’irritation du nez des patients.

En mai 2020, Medtronic a lancé la canule directionnelle Kyphon Assist aux États-Unis à utiliser avec ses produits de cyphoplastie par ballonnet (BKP) pour traiter les fractures vertébrales par compression dues à l’ostéoporose, au cancer ou à des lésions bénignes.

En juillet 2019, LivaNova a lancé Bi-Flow, une canule fémorale artérielle, pour prévenir l’ischémie des membres pendant la chirurgie cardiaque nécessitant une canulation de l’artère fémorale.

En janvier 2019, Hindustan Syringes and Medical Devices (HMD) a lancé la canule Cathy Safety IV de nouvelle génération avec SIP CLIP, pour prévenir les blessures par piqûre d’aiguille.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Canule comprennent: Smith & Nephew, Maquel Holding B.V. & Co. KG., Sorin Group, Edward Lifescience Corporation, Medtronic plc, Terumo Corporation, Boston Scientific Corporation, Teleflex Incorporated, Conmed Corporation, Dolphin Surgicals, Micromed International, Goodhealth Inc., and Biotek (Chetan Meditech Pvt. Ltd.).

