Augmentation du taux d’incidence de la cataracte pour augmenter la croissance du marché des lasers femtosecondes ophtalmiques

Le laser femtoseconde est un laser infrarouge à impulsions ultrarapides et ultracourtes d’une longueur d’onde de 1053 nm. Les lasers femtoseconde produisent une photoionisation/photorupture du tissu optiquement transparent tel que la cornée. Ces couches ont une large gamme d’applications en chirurgie ophtalmique. Les lasers femtosecondes ophtalmiques sont utilisés pour corriger la myopie (une affection visuelle courante). La procédure consiste à faire deux coupes lamellaires dans la cornée qui se croisent en périphérie, créant ainsi une lenticule qui est retirée. De plus, le laser femtoseconde ophtalmique permet au médecin de sélectionner l’épaisseur et le diamètre du rabat, ainsi que l’angle de coupe, le diamètre et la position de la charnière.

Postulez ici pour l’exemple de copie du rapport : https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/385

Dynamique du marché :

L’augmentation du taux d’incidence de la cataracte et la croissance de la population gériatrique dans le monde devraient propulser la croissance du marché des lasers femtoseconde ophtalmiques. Les principales causes de déficience visuelle et de cécité sont les erreurs de réfraction et les cataractes. Par exemple, dans le monde, au moins 1 milliard de personnes ont une déficience visuelle de près ou de loin qui aurait pu être évitée ou n’a pas encore été traitée, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

De plus, la prévalence croissante des troubles ophtalmiques, l’augmentation des approbations réglementaires pour les lasers ophtalmiques et les progrès technologiques devraient contribuer à la croissance du marché des lasers ophtalmiques femtoseconde. Par exemple, en mars 2018, Alcon a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis pour le laser LenSx (un laser femtoseconde) pour l’indication des anneaux et poches intracornéens pour les inlays de correction de la presbytie.

La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, en particulier en Amérique du Nord, et les initiatives visant à contrôler la déficience visuelle devraient également alimenter la croissance du marché des lasers femtoseconde ophtalmiques. Par exemple, selon l’American Diabetes Association, en 2018, environ 34,2 millions d’Américains, soit 10,5% de la population, souffraient de diabète. Cependant, le coût élevé de l’équipement et de la thérapie devrait freiner la croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché adoptent diverses stratégies, telles que le lancement de produits, les fusions et acquisitions, etc. pour accroître leur part de marché. Par exemple, en 2019, SCHWIND eye-tech-solutions a présenté Schwind ATOS, un nouveau laser femtoseconde avec procédure smartsight.

Par ailleurs, en 2018, LENSAR a annoncé l’acquisition de Precision Eye Services. Cette acquisition consolide la base de clients de la Société pour plus d’optimisation, d’efficacité et de rapidité de mise sur le marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Lasers femtosecondes ophtalmiques comprennent: IMRA America, Inc., Newport Corporation, Abbott Medical Optics, Alcon, Bausch & Lomb, Carl Zeiss Meditec, and Ziemer Ophthalmic Systems.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Offre exclusive!!! Achetez le rapport à un tarif réduit !!!

Achetez une copie instantanée de ce rapport de recherche avec un prix forfaitaire de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/385

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une société d’études de marché et de conseil de premier plan proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, une analyse de marché personnalisée, des services de conseil et une analyse de la concurrence grâce à diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Perspectives cohérentes du marché

1001, 4e avenue, # 3200

Seattle, WA 98154

Téléphone: US +12067016702 / UK +4402081334027

Courriel: sales@coherentmarketinsights.com