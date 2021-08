Avancement de la technologie de soin des plaies pour offrir des opportunités potentielles au marché de l’hydrogel de qualité médicale

L’hydrogel de qualité médicale est une nouvelle avancée technologique et des applications dans le secteur de la santé. L’hydrogel de qualité médicale est largement utilisé dans différentes applications telles que les soins des plaies, les lentilles, les produits d’hygiène, l’ingénierie tissulaire, l’administration de médicaments et autres. De plus, il est également utilisé pour les médicaments, l’ingénierie tissulaire, les systèmes de distribution, l’assainissement, l’emballage, la nutrition, la déshydratation du charbon, les additifs alimentaires et autres.

La demande croissante d’hydrogel de la part de l’industrie pharmaceutique pour prolonger la durée de conservation du médicament alimente principalement la croissance du marché de l’hydrogel de qualité médicale. De plus, l’utilisation croissante du produit pour panser les plaies afin d’hydrater la plaie et d’aider à réparer le derme devrait à nouveau favoriser la croissance du marché des hydrogels de qualité médicale. Ainsi, l’incidence croissante des plaies chroniques dans le monde devrait également favoriser la croissance du marché. Selon les National Institutes of Health des États-Unis, les plaies chroniques touchent actuellement 6,5 millions de personnes aux États-Unis et ce nombre augmentera probablement dans un proche avenir. De plus, la croissance de la population gériatrique augmente la prévalence des maladies chroniques, ce qui crée une demande de soins de santé. Cela stimule à nouveau la croissance du marché.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, ce qui est attribué au fardeau élevé des maladies chroniques dans la région. Selon le National Health Council, les maladies chroniques touchent environ 133 millions d’Américains, soit plus de 40 % de la population totale de ce pays. D’ici 2020, ce nombre devrait atteindre environ 157 millions, dont 81 millions souffrant de plusieurs affections.

Développements clés :

1. En janvier 2020, une équipe de recherche du Laboratoire national Astana de l’Université Nazarbayev a développé un hydrogel cicatrisant pour améliorer la récupération des patients souffrant de brûlures et de blessures cutanées.

2. En juillet 2018, la société biopharmaceutique américaine Oculus Innovative Sciences, Inc. s’est associée à l’indien Genetix Biotech Pvt Ltd pour lancer les plateformes Microcyn Technology telles que Microdacyn60, Microcyn Skin et Wound HydroGel en Inde.

3. En avril 2019, BLDG Active™, un fournisseur de technologies médicales de pointe, a lancé un nouveau spray hydrogel antimicrobien actif. Dans un effort pour répondre à la demande des consommateurs, BLDG Active a lancé cette nouvelle formulation, la même solution cliniquement prouvée, de qualité médicale utilisée dans les hôpitaux.

4. En juillet 2017, les scientifiques ont créé un nouveau gel aussi solide que le métal, aussi flexible que Jello et capable de révolutionner les ligaments et les organes artificiels.

Les principaux acteurs sont : 3M, ConvaTec, Integra Lifescience Holdings Corporation, Smith & Nephew plc, United Axelgaard, Coloplast, Paul Hartmann, Medtronic plc, and Ocular Therapeutix.

