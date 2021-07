Black Widow de Marvel fait ses débuts avec des revenus incroyables

L’aventure de super-héros de Disney et Marvel, “Black Widow”, a capturé 80 millions de dollars lors de son premier week-end, écrasant la référence pour le plus grand week-end d’ouverture depuis la pandémie.

Dans une première pour l’univers cinématographique Marvel, le film a ouvert simultanément dans les salles et sur Disney Plus dans le cadre de l’offre Premier Access du service de streaming, où les abonnés peuvent louer «Black Widow» pour 30 $ supplémentaires. Disney a rapporté que « Black Widow » a généré plus de 60 millions de dollars « de dépenses de consommation Disney Plus Premier Access dans le monde », marquant la rare occasion où un studio divulgue les revenus de la location numérique. À l’étranger, «Black Widow» a collecté 78 millions de dollars à ses débuts, portant son box-office mondial à 158 millions de dollars.

Disney n’a pas partagé les données d’audience de “Cruella” précédemment publié avec Emma Stone et l’animation “Raya et le dernier dragon”, qui a également été créée simultanément dans les salles et sur Disney Plus. On ne sait pas si Disney continuera à signaler les locations numériques pour la prochaine aventure d’action “Jungle Cruise”, qui ouvrira dans les cinémas et sur Disney Plus le 30 juillet.

Dans un communiqué publié dimanche matin, le président de la distribution des médias et du divertissement de Disney, Kareem Daniel, a déclaré que « la solide performance de Black Widow ce week-end confirme notre stratégie de distribution flexible consistant à rendre les films de franchise disponibles dans les cinémas pour une véritable expérience cinématographique et, alors que les problèmes de COVID se poursuivent à l’échelle mondiale, offrant le choix aux consommateurs qui préfèrent regarder à la maison sur Disney Plus.”

Après une année brutale et des changements pour l’industrie du cinéma, la performance de «Black Widow» est encourageante pour Hollywood et les exploitants de films. David A. Gross, qui dirige la société de conseil en cinéma Franchise Entertainment Research, affirme que Marvel reste dans une ligue à part au box-office. Après tout, peu de franchises cinématographiques seraient encore en mesure de galvaniser le public dans 24 films.

“Certes, le chiffre serait plus élevé si chaque cinéma était ouvert, s’il n’y avait aucune préoccupation avec COVID et s’il n’y avait pas d’option de streaming”, a déclaré Gross. “Pour l’instant, ces obstacles rendent l’ouverture de ‘Black Widow’ encore plus impressionnante.”