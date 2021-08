Buprénorphine Market Report 2027: Concurrence, taux de concentration, état de la production et perspectives et prévisions futures

La buprénorphine a été développée en tant qu’agoniste opioïde, qui est un type d’agoniste partiel. Il a été démontré qu’il soulage efficacement la douleur et l’inconfort causés par divers types de sevrage, comme celui causé par la toxicomanie. La buprénorphine peut être utilisée comme médicament à libération prolongée (RE). Ce type de médicament permet au patient d’avoir plus de contrôle sur sa posologie et donc de pouvoir poursuivre le programme plus longtemps qu’il ne le serait avec une héroïne (conventionnelle) à court terme ou un analogue de la morphine. On pense également qu’il réduit la dépendance à la drogue, par rapport à d’autres opioïdes tels que l’oxycodone et l’hydrocodone. La buprénorphine appartient à la famille des narcotiques, avec la codéine et l’hydrocodone, et est un dérivé de la codéine. Il est disponible dans différentes formulations telles que des comprimés, des liquides, des poudres et des dispositifs d’injection.

L’augmentation de l’épidémie d’opioïdes aux États-Unis devrait stimuler la croissance du marché mondial de la buprénorphine au cours de la période de prévision. L’épidémie d’opioïdes fait référence à l’abus ou à la surutilisation de drogues opioïdes provoquant une dépendance avec des conséquences sociales, médicales et économiques importantes telles que la mort par surdose.

Selon le département américain de la Santé et des Services sociaux, en 2018, environ 10,3 millions de personnes âgées de 12 ans et plus ont abusé des opioïdes. Selon la même source, environ 9,9 millions de personnes ont abusé des analgésiques sur ordonnance, tandis que 808 000 personnes ont consommé de l’héroïne. De plus, en 2016, le taux national d’hospitalisations associées aux opioïdes était de 297 pour 100 000 habitants. La buprénorphine est principalement utilisée dans le traitement d’un trouble lié aux opioïdes. Il peut être administré par voie intraveineuse, sous forme de patch cutané, ou en le gardant sous la langue. Ainsi, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial de la buprénorphine au cours de la période de prévision. De plus, la présence d’un grand nombre de fabricants de buprénorphine devrait propulser la croissance du marché mondial de la buprénorphine au cours de la période de prévision.

Cependant, les effets secondaires liés à la buprénorphine tels que les étourdissements, la fièvre, les tremblements, la transpiration, la diarrhée et les nausées devraient entraver la croissance du marché mondial de la buprénorphine au cours de la période de prévision. Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché mondial de la buprénorphine au cours de la période de prévision. Cela est dû aux politiques strictes des autorités gouvernementales pour contrôler la crise de l’épidémie d’opioïdes. En outre, une campagne de sensibilisation du gouvernement devrait stimuler la croissance du marché régional dans un proche avenir.

Par exemple, en juin 2019, Teva Pharmaceuticals a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la première version générique de Narcan, le spray nasal de chlorhydrate de naloxone indiqué pour les surdoses d’opioïdes.

Les principaux acteurs sont: Siegfried, Sanofi, Johnson Matthey, Mallinckrodt, Noramco, Unichem Laboratories, Arevipharma GmbH, Resonance-labs, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Rusan Pharma, Micro Orgo Chem, and Faran Shimi Pharmaceutical Co.

