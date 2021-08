Ce que vous ne savez pas sur le système de gestion de la température du patient

La gestion de la température du patient est le processus de gestion de la température d’un patient en surveillant la température du patient pour déterminer le besoin d’une surveillance ou d’un refroidissement supplémentaire. Cela se fait généralement en milieu hospitalier. Le système de gestion de la température du patient vise à maintenir la température du patient à des niveaux normaux, entre 36,5° C et 37,5° C. Le système aide à la régulation et au maintien de la température corporelle des patients dans les unités de soins intensifs, les salles d’opération, les salles de réveil et autres quartiers des hôpitaux. Les systèmes de gestion de la température sont importants pour les patients dans tous les contextes. C’est une forme de traitement actif pendant une période spécifique pendant la récupération lorsque le flux sanguin vers le cerveau est altéré.

En ayant le bon niveau de contrôle de la température, on peut prévenir l’apparition de problèmes de santé graves et augmenter les chances des patients de rester en bonne santé. Le système de gestion de la température du patient permet d’éviter les complications liées à la chirurgie, telles que l’infection du site opératoire et l’hypothermie périopératoire. La demande croissante de systèmes de refroidissement et de réchauffement de surface et la disponibilité de produits technologiquement avancés alimenteront la croissance du marché de la gestion de la température des patients. De plus, le système de gestion de la température du patient joue un rôle important dans le traitement du cancer et, par conséquent, le système de réchauffement de la température est utilisé avec la chimiothérapie et la radiothérapie pendant le traitement du cancer. Selon les données de 2017 de l’American Heart Association, d’ici 2030, environ 43,9% de la population adulte totale des États-Unis devrait souffrir d’une forme de maladie cardiovasculaire.

Le besoin croissant de systèmes modernes de gestion de la température a conduit à l’introduction d’une large gamme de systèmes de chauffage et de refroidissement, ce qui devrait stimuler la croissance du marché de la gestion de la température des patients. Par exemple, 3M a développé la gamme de produits Bair Hugger, qui offre la plus large gamme de produits de réchauffement des patients de premier ordre qui jouent un rôle important dans le maintien de la normothermie, la protection des patients et l’amélioration des résultats. De plus, la prévalence croissante de troubles chroniques, tels que le cancer, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et l’arthrite, augmente également la croissance du marché des systèmes de gestion de la température des patients. Par exemple, selon le National Health Council, environ 157 millions d’Américains devraient souffrir de plus d’un trouble chronique d’ici 2020.

Le marché des systèmes de gestion de la température des patients est dominé par l’Amérique du Nord en raison du nombre croissant de chirurgies cardiaques et de l’augmentation des dépenses de santé aux États-Unis. L’Asie-Pacifique devrait également connaître une croissance robuste du marché en raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et du nombre croissant d’accidents de la route dans la région. De plus, l’industrie du tourisme médical en Chine et en Inde, associée aux initiatives gouvernementales favorables au développement des systèmes de santé, fait actuellement de l’Asie-Pacifique un marché attrayant pour les systèmes de gestion de la température des patients.

Les principaux acteurs sont : 3M Company, Cincinnati Sub-Zero Products, LLC, C.R. Bard, Inc., Zoll Medical Corporation, Smith Medicals, Stryker Corporation, Medtronic plc, and The 37Company

