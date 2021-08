Croissance du marché de la monothérapie antiandrogène tirée par la prévalence croissante du cancer de la prostate chez les hommes adultes

La monothérapie antiandrogène est l’une des formes les plus récentes de traitement du cancer de la prostate. La prévalence croissante du cancer de la prostate devrait propulser la croissance du marché des monothérapies anti-androgènes. Selon l’American Cancer Society, en 2019, il y aura environ 174 650 hommes atteints d’un cancer de la prostate nouvellement diagnostiqué aux États-Unis, enregistrant une augmentation de 6 % par rapport à 2018.

La monothérapie antiandrogène a révolutionné le traitement du cancer de la prostate car elle élimine la cause de la calvitie masculine en limitant et en bloquant l’effet des androgènes sur la prostate. Elle est également connue sous le nom d’hormonothérapie, et ses mécanismes sous-jacents sont similaires à ceux de l’ablation chirurgicale des testicules, bien que dans un domaine fonctionnel très limité. En bloquant la production des récepteurs androgènes, la production de DHT, le principal androgène dans le sang, est considérablement réduite. Cela conduit à une réduction progressive mais significative de la taille de la prostate et de ses fonctions telles que la production de spermatozoïdes, le mouvement des spermatozoïdes et la fertilité masculine. De tels avantages contribuent à la croissance du marché des monothérapies antiandrogènes.

L’augmentation de la population gériatrique devrait contribuer à la croissance du marché de la monothérapie antiandrogène. Selon le U.S. Census Bureau, la population gériatrique américaine devrait atteindre 77 millions d’ici 2034. La plupart des hommes adultes atteints d’un cancer de la prostate subissent une phase initiale de monothérapie antiandrogène, une cure de médicaments qui arrêtent la production de DHT. De plus, certains de ces médicaments réduisent l’activité de l’enzyme 5-alpha-réductase, responsable du stockage et de la sécrétion de testostérone. La testostérone est un androgène, donc son absence peut gravement affecter les rôles sexuels masculins. Il a été démontré que la testostérone et la DHT interagissent de manière complexe. Non seulement la testostérone stimule la croissance des cellules cancéreuses, mais elle a également d’autres effets sur le cerveau et la cognition, et peut exacerber les effets de la démence. L’association entre la testostérone et la DHT est plus prononcée chez les hommes âgés, mais il existe également des rapports de dimorphisme sexuel avec une monothérapie antiandrogène chez les hommes jeunes. Par conséquent, il est possible que les effets secondaires sexuels causés par le médicament soient exacerbés par un traitement de privation antiandrogène.

Une phase de monothérapie antiandrogène est l’utilisation d’antiandrogènes non stéroïdiens. Ceux-ci sont couramment disponibles en vente libre, bien que certains patients ne répondent pas bien à ce type de traitement. Il est important de noter que si les antiandrogènes non stéroïdiens soulagent la douleur et l’inflammation, ils sont également connus pour provoquer des ulcères d’estomac et des saignements, même si cela est rare avec la castration. Par conséquent, bien que cette forme de traitement puisse être utile pour réduire le nombre de cancers de la prostate détectables lors d’un examen physique, elle peut ne pas être suffisante pour empêcher le développement au cours des années suivantes. De tels inconvénients limitent la croissance du marché des monothérapies antiandrogènes.

Les principaux acteurs sont : Pfizer Inc., Astellas Pharma Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., AstraZeneca Plc, Abbott Laboratories, Takeda Pharmaceutical Company Limited, OSI Pharmaceuticals, Inc., Genentech Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Novartis AG, Progenics Pharmaceuticals, Inc., ALZA Corporation, Sanofi SA, GlaxoSmithKline Plc, Amgen Inc, ANI Pharmaceuticals, Inc.

