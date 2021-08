Croissance du marché des dispositifs chirurgicaux pour l’hyperplasie bénigne de la prostate tirée par la forte incidence de l’hyperplasie bénigne de la prostate

La prostate est la glande proéminente de la taille d’une noix qui entoure l’urètre chez l’homme. L’une des maladies les plus courantes qui affectent la prostate est connue sous le nom d’hyperplasie bénigne de la prostate [HBP] ou communément appelée hypertrophie de la prostate. L’hyperplasie bénigne de la prostate, lorsqu’elle n’est pas traitée, peut entraîner une obstruction urinaire, du sang dans les urines, une hypertrophie de l’urètre ou même un cancer de la prostate.

L’incidence élevée de l’HBP devrait contribuer à la croissance du marché des dispositifs chirurgicaux pour l’hyperplasie bénigne de la prostate. La prévalence de l’HBP diagnostiquée histologiquement aux États-Unis passe de 8 % chez les hommes âgés de 31 à 40 ans à plus de 80 % chez les hommes de plus de 80 ans. La maladie a un impact négatif sur la qualité de vie et entraîne des interventions médicales et des dépenses considérables.

L’HBP est un problème courant chez les hommes plus âgés. Selon le U.S. Census Bureau, la population gériatrique américaine devrait atteindre 77 millions d’ici 2034. Ainsi, l’augmentation de la population gériatrique devrait contribuer à la croissance du marché des dispositifs chirurgicaux pour l’hyperplasie bénigne de la prostate. Si vous souffrez d’une HBP légère, votre médecin vous recommandera un traitement approprié. Si vous souffrez d’HBP modérée ou sévère, votre médecin vous conseillera de subir une intervention chirurgicale. Cependant, n’optez pas immédiatement pour la chirurgie comme traitement. Comme indiqué dans la section sur les symptômes, vous voudrez peut-être essayer un traitement alternatif avant de recourir à une chirurgie de la prostate.

Les acteurs du marché des dispositifs chirurgicaux pour l’hyperplasie bénigne de la prostate se concentrent sur le remboursement de divers dispositifs. En mars 2021, Teleflex Incorporated a annoncé que les hommes souffrant d’HBP en France se verraient désormais proposer un nouveau traitement mini-invasif sur le système UroLift, désormais remboursable dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire française.

En mars 2021, HTX Urology, un centre d’urologie de Webster, TX, États-Unis, a participé à une étude de recherche approuvée par la FDA pour un nouveau dispositif mini-invasif développé par Urotronic, Inc. un acteur majeur sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour l’hyperplasie bénigne de la prostate, pour le traitement de l’HBP.

La thérapie par champ électromagnétique pulsé (CEMP) non invasive a démontré un potentiel important dans le traitement de l’HBP. PEMF se compose d’ondes d’énergie pulsées à basse fréquence et a été utilisé pour une variété de maladies telles que diverses conditions orthopédiques. De tels développements devraient contribuer à la croissance du marché des dispositifs chirurgicaux pour l’hyperplasie bénigne de la prostate.

Les principaux acteurs sont: Olympus Corporation, Boston Scientific Corporation, Medifocus Inc., KARL STORZ SE & Co. KG, NxThera, Inc., ProArc Medical, Lisa Laser Products OHG, and Richard Wolf Gmbh.

