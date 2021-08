Croissance du marché des tubes médicaux tirée par le nombre croissant de chirurgies mini-invasives dans le monde

Les tubes médicaux font partie intégrante de divers dispositifs médicaux, systèmes d’administration de médicaments utilisés, dans la fabrication de cathéters et de canules, de dialyse et de tubes intraveineux. Ces tubes sont insérés dans le corps par le nez, la bouche ou la peau pour administrer de l’oxygène, des médicaments, une anesthésie ou tout autre fluide. Les tubes médicaux ont des propriétés chimiques, thermiques et mécaniques exceptionnelles et sont utilisés dans une large gamme d’applications critiques minimalement invasives telles que l’administration de médicaments, les systèmes d’administration de stents, les cathéters cardiovasculaires et les dispositifs de récupération urologiques. Par conséquent, avec le nombre croissant de chirurgies mini-invasives, la demande de tubes médicaux augmente également à un rythme rapide, entraînant la croissance du marché des tubes médicaux.

Par exemple, en juin 2021, Preceptis Medical a annoncé le lancement de son système de tube de tympanostomie Hummingbird de deuxième génération pour les procédures de tube auriculaire pédiatrique en cabinet. Le Colibri permet aux chirurgiens de fournir un tube auriculaire en un seul passage, ce qui constitue une amélioration importante par rapport aux instruments conventionnels et permet un placement efficace et prévisible. De plus, en raison du développement continu de produits nouveaux et innovants, la demande ou l’adoption de tubes médicaux pour les chirurgies mini-invasives a également augmenté.

Des matériaux tels que les élastomères thermoplastiques (TPE), le polytétrafluoroéthylène (PTFE), le polyester, les polymères bioabsorbables, le polycarbonate (PC), le polyuréthane thermoplastique (TPU), le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polychlorure de vinyle (PVC) et le silicone sont utilisés dans les applications médicales et pharmaceutiques, telles que les tubes d’alimentation, les cathéters, les tubes de pompe péristaltique, les dispositifs de récupération urologiques, entre autres. Les acteurs du marché se concentrent également sur les progrès des matières premières des tubes médicaux, car les matériaux varient en fonction de l’application et de la nature chimique du médicament. Cela devrait également augmenter la croissance du marché des tubes médicaux.

Par exemple, en février 2019, Confluent Medical a lancé le centre d’excellence des tubes en nitinol hautes performances en réponse à la demande croissante du marché pour les tubes en nitinol hautes performances dans des applications difficiles telles que les valves cardiaques par cathéter, les systèmes neurovasculaires, l’électrophysiologie et la pneumologie interventionnelle. De plus, la croissance du marché des tubes médicaux est tirée par la prévalence croissante de maladies chroniques, telles que le diabète, le cancer et les maladies cardiaques, dans le monde entier, en particulier en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, le cancer et le diabète, sont les principales causes de décès et d’invalidité dans le monde.

Cependant, les effets secondaires associés aux matériaux utilisés dans la fabrication des tubes médicaux, l’investissement initial élevé et le temps requis pour le développement du produit sont des facteurs majeurs qui devraient freiner la croissance du marché des tubes médicaux.

Les principaux acteurs sont: Compagnie de Saint-Gobain S.A., Teleflex Incorporated, Optinova Holding AB, Zeus Industrial Products, Inc., The Lubrizol Corporation, Nordson Corporation, Putnam Plastics Corporation, Raumedic AG, Tekni-Plex, Inc., and Smith Group plc.

