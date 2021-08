eRAD, a présenté son EHR-Certified RIS à Radiological Society of North America (RSNA) 2019 pour le marché des logiciels et services de cybersanté

La récente épidémie de pandémie est un facteur primordial favorisant la croissance du marché des logiciels et services de santé en ligne. Par exemple, en août 2020, il y a eu 18 318 928 cas confirmés de COVID-19, dont 695 043 décès, dans le monde, comme signalé à l’Organisation mondiale de la santé. Le lancement croissant de logiciels et de services de santé en ligne innovants devrait à nouveau contribuer à la croissance du marché. Par exemple, en juin 2020, Fitbit a lancé une nouvelle solution Ready for Work qui permet aux employés d’accéder à des mesures de santé clés à partir de leur appareil Fitbit ainsi qu’à l’enregistrement de l’exposition, des symptômes et de la température, pour aider les employeurs à relever le défi sans précédent de retourner au travail pendant la pandémie de COVID-19.

D’un autre côté, la faible adoption d’Internet dans les économies émergentes devrait restreindre la croissance du marché mondial des logiciels et services de cybersanté. Selon le Pew Research Center (octobre 2019), l’Afrique subsaharienne a un niveau d’utilisation d’Internet inférieur à celui de toute autre région géographique, allant d’un maximum de 59% en Afrique du Sud à un minimum de 25% en Tanzanie.

1. En décembre 2019, Evident, membre de l’ICSP et fournisseur de systèmes et de services de dossiers de santé électroniques (DSE), et Sunnybrook Health Sciences Centre ont annoncé que Sunnybrook et l’ICSP ont signé des accords définitifs pour créer un premier de ses- une solution de système d’information hospitalière (SIH) de fabrication canadienne

2. En décembre 2019, eRAD, un fournisseur américain de produits et de services de radiologie, a présenté son SIR certifié EHR à la Radiological Society of North America (RSNA) 2019, qui s’est tenue à Chicago (États-Unis).

3. En février 2020, RamSoft a présenté RamSoft, une solution basée sur le cloud qui offre une intégration EMR et un accès ouvert aux données d’imagerie, lors de la réunion 2020 de la Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS).

L’Europe devrait occuper une position de leader sur le marché mondial des logiciels et des services de santé en ligne, ce qui est attribué au lancement croissant de programmes de télémédecine dans la région. Par exemple, en mars 2020, UK HealthCare a lancé un nouveau programme de télémédecine pour aider à prévenir la propagation du nouveau coronavirus.

Les logiciels et services de dossiers de santé électroniques (DSE) sont de nouvelles solutions qui facilitent l’accès et la mise à jour des dossiers des patients par les utilisateurs. L’utilisation de dossiers de santé électroniques garantit que tous les détails médicaux relatifs à un patient sont conservés dans un système de base de données accessible aux professionnels de la santé à des fins cliniques et financières. Le système de dossier de santé électronique, également connu sous le nom de logiciel et services DSE, comprend une variété de solutions, notamment la planification des rendez-vous des patients, la facturation, la gestion des données des clients, le traitement des réclamations d’assurance, l’éducation des patients et l’accréditation médicale.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : McKesson Corporation, eHealth Technologies, GE Healthcare, Johnson and Johnson Healthcare Systems, Inc., Aerotel Medical Systems, Ltd., Siemens AG, Allscripts Healthcare Solutions, Inc., E*HealthLine.Com, Inc., AT&T Inc., RamSoft, Apple, Inc., Fitbit, Sectra, Doctor on Demand, Evident, eRAD, AdvancedMD, and KareXpert Technologies.

