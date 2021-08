Facteurs du marché des analyseurs d’haleine alimentant le scénario de croissance de l’industrie mondiale d’ici 2027

Les analyseurs d’haleine sont des dispositifs médicaux qui sont utilisés pour détecter divers composés de l’haleine expirée d’un individu. Analyseur d’haleine principalement utilisé pour détecter la teneur en alcool dans le sang, bien qu’il puisse également être utilisé pour détecter les médicaments, la tuberculose, l’asthme et d’autres maladies liées au système respiratoire. Cependant, il ne peut pas mesurer directement la concentration d’alcool dans le sang et nécessite en outre l’analyse d’un échantillon de sang. L’augmentation des accidents de la route dus à la surconsommation d’alcool et les lois qui ont été appliquées pour la prévention de ces choses permettent l’utilisation d’analyseurs d’haleine par les forces de l’ordre ou par la personne elle-même. Les analyseurs d’haleine peuvent être utilisés dans divers domaines, par exemple par les agents de la circulation pour détecter une surconsommation d’alcool au volant, par des professionnels pour interdire à une personne en état d’ébriété d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou dans tout autre lieu social, ou peuvent être utilisés en cas d’urgence médicale où de nombreux les patients des soins d’urgence sont sous l’influence de l’alcool, ce qui peut poser un problème de diagnostic.

L’augmentation des cas d’alcool au volant donne lieu à des accidents de la route et pour éviter cette augmentation des cas d’accidents, le gouvernement a appliqué certaines lois impératives. Selon le Center for Disease Control and Prevention (CDC) en 2014, 31% des décès étaient dus à des accidents de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool aux États-Unis. Les lois strictes du gouvernement contribuent à stimuler le marché des analyseurs d’haleine. Les tests d’alcoolémie sont importants même sur les lieux de travail, où l’abus d’alcool croissant permet l’utilisation d’éthylotests pour restreindre de tels cas. Les progrès de la technologie, la portabilité des appareils et ses nombreuses utilisations alimentent la croissance du marché des analyseurs d’haleine. Par exemple, le BreathKey avancé, un produit d’OmegaPoint Systems, est le plus petit analyseur au monde conçu avec une conception de porte-clés afin qu’il puisse être facilement transporté n’importe où par n’importe quel individu. Et le modèle g10 de la même société est le seul analyseur d’haleine à porte-clés au monde doté d’un censeur d’alcool à pile à combustible.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Analyseur d’haleine comprennent: Akers Biosciences Inc., Dragerwerk AG & Co. KGaA, QUEST Products, Lifeloc Technologies, ENVITE- WISMER GmbH, AK GlobalTech corporation, Alcohol Countermeasure Systems Corporation, Intoximeter Inc., Alcovisor, and BACtrack Inc.

