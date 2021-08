Genentech a annoncé le lancement d’Evrysdi (risdiplam) pour le marché de l’amyotrophie spinale

Les initiatives croissantes visant à améliorer l’option de traitement des maladies rares propulsent la croissance du marché de l’amyotrophie spinale. Par exemple, en 2017, la FDA des États-Unis a accordé une licence de médicament orphelin au RG7916, un programme de développement conjoint de Roche, de la SMA Foundation et de PTC Therapeutics pour le traitement de la SMA. De même, la désignation de médicament orphelin a également été accordée au CK-2127107 de Cytokinetics par la FDA des États-Unis en mai 2017. De plus, l’augmentation des initiatives de personnes et d’organisations à but non lucratif pour sensibiliser à la SMA est un autre facteur clé qui augmente la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2018, le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) a invité Biogen à soumettre une évaluation technologique unique pour Spinraza afin de permettre le financement du NHS. NICE et NHS, Royaume-Uni, développent un accord d’accès géré pour un plan de remboursement à long terme pour Spinraza de Biogen.

1. En janvier 2019, Biogen a annoncé que le premier patient atteint d’amyotrophie spinale (SMA) avait été traité dans le cadre de son étude de phase IV RESPOND évaluant l’efficacité et l’innocuité de Spinraza (nusinersen) chez des patients présentant une réponse clinique sous-optimale au Zolgensma de Novartis (onasemnogene abeparvovec)

2. En mai 2019, AveXis, une société de Novartis, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé Zolgensma® (onasemnogene abeparvovec-xioi) pour le traitement des patients pédiatriques de moins de 2 ans atteints d’amyotrophie spinale (SMA )

3. En août 2020, Genentech, une société de Roche, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé son Evrysdi (risdiplam) pour l’amyotrophie spinale (SMA)

L’atrophie musculaire spinale, également connue sous le nom d’atrophie neuromusculaire spinale (SMAA), est une maladie dégénérative du système nerveux central qui entraîne une atrophie de la musculature vertébrale et d’autres changements dégénératifs au niveau de la moelle épinière et des tissus environnants. Les symptômes de l’amyotrophie spinale varient considérablement selon la forme d’AMS présente. Les cas plus légers de SMA présentent des symptômes moins graves, qui peuvent ne pas être apparents avant que l’enfant n’ait atteint un âge avancé ou ait atteint l’âge moyen. Dans les cas graves, les enfants affectés peuvent être complètement incapables d’accomplir des fonctions quotidiennes normales. L’apparition exacte de la SMA varie considérablement, mais elle est normalement observée pendant l’enfance et est plus souvent diagnostiquée chez les garçons que chez les filles.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de l’amyotrophie spinale et cela est attribué à l’approbation croissante du lancement d’un nouveau médicament pour le traitement de la SMA. Par exemple, en août 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé Evrysdi (risdiplam) pour traiter les patients âgés de deux mois et plus atteints d’amyotrophie spinale (SMA), une maladie génétique rare et souvent mortelle affectant la force et le mouvement musculaires. Il s’agit du deuxième médicament et du premier médicament oral approuvé pour traiter cette maladie.

Les principaux acteurs sont : Biogen, Cytokinetics, Inc., F. Hoffmann-La Roche, Novartis AG, Pfizer Inc., and Ionis Pharmaceuticals, Inc.

