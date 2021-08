High Prevalence of Cancer and Availability of Effective Therapies for the Treatment of Acute Graft Versus Host Disease to Augment Growth of Bone Marrow Transplant Market

La greffe de moelle osseuse, également connue sous le nom de greffe de cellules souches hématopoïétiques, est un type d’intervention chirurgicale majeure. Elle implique la transplantation de cellules souches multidimensionnelles, immatures et en division constante à partir de la moelle osseuse, du cordon ombilical ou d’autres sources. Elle peut être autologue, polyglobulogène ou encore syngénétique. Ce traitement peut être utilisé pour traiter un large éventail de maladies graves, telles que la sclérose en plaques, la drépanocytose, la maladie de Parkinson, les maladies du foie, le cancer de la moelle osseuse, la leucémie, les infections osseuses, le myélome multiple, la dégénérescence maculaire liée à l’âge et plus encore.

Dynamique du marché

La prévalence élevée du cancer devrait propulser la croissance du marché mondial de la greffe de moelle osseuse. Par exemple, selon la Leukemia and Lymphoma Society, 176 200 personnes aux États-Unis devraient recevoir un diagnostic de leucémie, de lymphome ou de myélome en 2019. De plus, l’adoption croissante de la greffe de moelle osseuse devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, en août 2020, CytoDyn Inc., une société de biotechnologie à un stade avancé, a annoncé ses efforts pour dupliquer la guérison du VIH des patients de Berlin et de Londres en utilisant le léronlimab pendant la greffe de moelle osseuse pour 5 patients VIH qui ont également un cancer.

La disponibilité de thérapies efficaces pour le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché mondial de la greffe de moelle osseuse. Par exemple, en septembre 2020, Avalon GloboCare Corp., un développeur au stade clinique de technologies et de thérapies cellulaires, a lancé sa nouvelle plateforme thérapeutique allogénique de cellules stromales mésenchymateuses, une thérapie potentielle pour le COVID-19 et pour les complications liées à la greffe de moelle osseuse maladie du greffon contre l’hôte.

Cependant, la greffe de moelle osseuse peut entraîner diverses complications telles qu’une maladie aiguë du greffon contre l’hôte, qui devrait entraver la croissance du marché mondial de la greffe de moelle osseuse.

Parmi les régions, le Moyen-Orient devrait connaître une croissance significative du marché mondial de la greffe de moelle osseuse, en raison de l’adoption croissante de la greffe de moelle osseuse dans la région. Par exemple, en juillet 2020, le Centre de cellules souches d’Abu Dhabi (ADSCC) et la ville médicale de Sheikh Khalifa ont annoncé la toute première greffe de moelle osseuse réussie réalisée aux Émirats arabes unis.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Greffe de moelle osseuse comprennent: Lonza Group Ltd., Merck Millipore Corporation, Sanofi-Aventis LLC, AllCells LLC, STEMCELL Technologies, and American Type Culture Collection (ATCC) Inc.

