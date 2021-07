Jeux olympiques : l’Australie Brisbane nommée hôte des Jeux d’été de 2032

La ville australienne de Brisbane accueillera les Jeux olympiques d’été de 2032, après que le Comité international olympique a approuvé mercredi 21 juillet la recommandation de son conseil d’administration. Brisbane, où des centaines de personnes se sont rassemblées au bord de la rivière South Bank pour regarder la session du CIO sur grand écran sous les acclamations, devient la troisième ville australienne à organiser les Jeux après Melbourne en 1956 et Sydney en 2000.

“C’est un jour historique non seulement pour Brisbane et le Queensland, mais pour tout le pays”, a déclaré le Premier ministre Scott Morrison. “Seules les villes du monde peuvent sécuriser les Jeux Olympiques – c’est donc une reconnaissance appropriée pour la position de Brisbane dans notre région et dans le monde.”

La capitale de l’État du Queensland avait été l’hôte préféré, choisi en février, et avait mérité l’approbation du conseil d’administration le mois dernier. Sa sélection signifie que l’Australie devient seulement le deuxième pays au monde, après les États-Unis, à organiser des Jeux olympiques d’été dans trois villes différentes.

“Cela marque également un bond en avant important pour l’Australie alors que nous nous tournons vers des événements majeurs qui verrouillent la croissance économique et les avantages sociaux qui se répercuteront dans les années à venir”, a déclaré Morrison.

Plusieurs villes et pays ont publiquement exprimé leur intérêt pour l’organisation des Jeux de 2032, notamment l’Indonésie, la capitale hongroise Budapest, la Chine, Doha au Qatar et la région de la vallée de la Ruhr en Allemagne. Mais dans un nouveau processus adopté par le CIO qui n’oppose pas ouvertement les candidats les uns aux autres, Brisbane avait déjà devancé tout rival en février, ayant été sélectionné comme “hôte préféré”.

“Les Jeux Olympiques de Brisbane seront entre les mains les plus diligentes, les plus reconnaissantes et les plus enthousiastes”, a déclaré le chef du Comité olympique australien, John Coates, qui est vice-président du CIO. “Et je prends cet engagement envers les athlètes du monde – nous vous offrirons une expérience inoubliable.”

La candidature de la ville avait reçu des éloges répétés du CIO pour son pourcentage élevé de sites existants, le soutien de tous les niveaux de gouvernement et du secteur privé, son expérience dans l’organisation d’événements majeurs et sa météo favorable, entre autres. Un engagement en avril du gouvernement australien de partager les coûts d’infrastructure à 50-50 avec le gouvernement local a encore accru ses chances.

L’État du Queensland a accueilli les Jeux du Commonwealth de 2018. L’attribution des Jeux à l’Australie était également un clin d’œil au membre senior du CIO, Coates, et l’un des plus proches alliés du président du CIO, Thomas Bach.

Coates, qui atteint la limite d’âge du CIO de 74 ans en 2024 et sera contraint de quitter l’organisation, avait tenté en vain de remporter les Jeux de 1992 pour Brisbane qui ont finalement été attribués à Barcelone.

Le CIO a remanié ses règles d’appel d’offres en 2019 pour réduire les coûts et faciliter le processus pour les villes. Il n’y a pas de villes candidates officielles en campagne avant le vote comme cela a été le cas dans le passé.

Au lieu de cela, le CIO choisit un hôte préféré après des discussions avec toutes les villes intéressées, puis soumet cette ville à un vote lors de sa session. Tokyo accueille cette semaine les Jeux olympiques de 2020 reportés et Paris organisera les Jeux de 2024. Los Angeles a remporté les Jeux olympiques d’été de 2028.