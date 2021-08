Krishna Diagnostics Pvt. Ltd a lancé un nouveau centre de diagnostic soutenant la croissance du marché des systèmes de collecte de sang sous vide

La prévalence croissante des maladies infectieuses et non infectieuses dans le monde stimule la croissance du marché des systèmes de prélèvement sanguin sous vide. De plus, un nombre croissant de nouveaux centres de diagnostic dans les régions en développement stimule à nouveau la croissance du marché. De plus, un nombre croissant de chirurgies et de procédures de transfusion croissantes augmente également la croissance du marché des systèmes de prélèvement sanguin sous vide. Par exemple, en avril 2021, Krsnaa Diagnostics Pvt. Ltd a commencé les préparatifs d’une offre publique initiale (IPO) qui verra la chaîne de diagnostic basée à Pune augmenter jusqu’à Rs. 1 200 crores. De plus, en juin 2021, le système de santé public de l’État de Telangana a lancé 19 centres de diagnostic dans divers hôpitaux publics des districts. Chaque centre de diagnostic a été mis en place pour Rs 2,50 crore.

L’Europe devrait détenir la position dominante sur le marché mondial des systèmes de prélèvement sanguin sous vide, ce qui est attribué à la forte croissance du tube de prélèvement sanguin dans la région. Selon l’analyse Coherent Market Insights, l’Allemagne et le Royaume-Uni. L’UE-5 représentait plus de 70 % du marché régional.

Suivie par l’Amérique du Nord qui devrait connaître la croissance la plus rapide dans un avenir proche en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques dans la région. Selon le National Health Council, les maladies chroniques touchent environ 133 millions d’Américains, soit plus de 40 % de la population totale de ce pays. D’ici 2020, ce nombre devrait atteindre environ 157 millions, dont 81 millions souffrant de plusieurs maladies.

Le système de prélèvement sanguin sous vide Lind possède toutes les qualités qui facilitent le prélèvement et l’analyse d’échantillons sanguins pour la recherche médicale. Il est conçu pour collecter et conserver des échantillons de sang dans les conditions les plus hygiéniques possibles. Il dispose d’un réservoir de collecte avec une pompe à air intégrée, d’un récipient de stockage avec couvercle, de tubes, d’un joint de sac de collecte, d’un kit de seringue et d’aiguille réutilisable, de cartouches filtrantes jetables et d’un aspirateur central.

Le système a été développé pour une collecte facile, rapide, précise et hygiénique d’échantillons de sang provenant de divers tissus et/ou organes. Le système de prélèvement sanguin sous vide offre également une large gamme de gants et de supports Lind-Vac pour une parfaite sécurité du prélèvement de l’échantillon de sang. Il est conçu pour collecter et conserver des échantillons de sang provenant d’humains ou d’animaux. Le vide de collecte a une pompe interne qui peut être alimentée soit par un moteur électrique séparé, soit par une batterie et utilise un réservoir d’air fermé avec du dioxyde de carbone ou de l’oxygène scellé. Le système de prélèvement sanguin sous vide est conçu de manière à pouvoir être facilement installé sans aucune aide extérieure.

Les principaux acteurs sont : Terumo, Shandong Wego, Hebei Xinle Sci&Tech Co.,LTD, Dickinson and Company (US), Sunphoria Co., Ltd., Narang Medical Limited, CML Biotech, Bio – X, Labtech Disposables, Becton

