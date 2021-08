La croissance du marché des biosimilaires est principalement tirée par le nombre croissant de biosimilaires approuvés

Un biosimilaire est un produit médical biologique qui est similaire à un autre médicament biologique déjà approuvé, en termes de qualité, de sécurité et d’efficacité. Les biosimilaires sont une classe de médicaments thérapeutiques qui offrent des options de traitement supplémentaires et aident à réduire les coûts des soins de santé. Ainsi, il existe une demande croissante de médicaments biosimilaires en raison de la prévalence croissante des maladies auto-immunes, facteur clé de la croissance du marché des biosimilaires. Selon la National Stem Cell Foundation (NSCF), environ 4% de la population mondiale est touchée par l’une des plus de 80 maladies auto-immunes différentes, dont les plus courantes sont la sclérose en plaques, le diabète de type 1, la sclérodermie, la maladie de Crohn, le lupus, psoriasis et. la polyarthrite rhumatoïde.

Postulez ici pour l’exemple de copie du rapport : https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/750

Les maladies auto-immunes sont une famille de plus de 80 maladies chroniques, souvent débilitantes et, dans certains cas, mortelles. De plus, la croissance du marché des biosimilaires est tirée par la recherche et le développement croissants et les approbations rapides des biosimilaires, en particulier en Amérique du Nord. Par exemple, en 2019, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé l’AVSOLA d’Amgen (infliximab-axxq), pour toutes les indications approuvées du produit de référence, Remicade (infliximab), pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de la rectocolite hémorragique, de l’ankylose spondylarthrite, rhumatisme psoriasique, maladie de Crohn et psoriasis en plaques chronique sévère. Cependant, des réglementations strictes et des complications de fabrication sont des facteurs majeurs qui devraient freiner la croissance du marché des biosimilaires.

En outre, le marché des biosimilaires, en Europe, connaît une croissance robuste en raison de l’adoption croissante des biosimilaires en raison du faible prix et de l’entrée rapide des biosimilaires dans la région. Par exemple, en 2018, la Commission européenne (CE) a approuvé Zessly de Sandoz, un biosimilaire à utiliser en Europe, confirmant que Zessly correspond à la sécurité, l’efficacité et la qualité du médicament de référence. Zessly est approuvé pour le traitement de la maladie de Crohn chez l’adulte et l’enfant, la colite ulcéreuse chez l’adulte et l’enfant, la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrite psoriasique, la spondylarthrite ankylosante et le psoriasis en plaques. Cependant, le taux d’adoption varie d’un pays à l’autre, toujours associé à des problèmes de réglementation et d’accès au marché. Cela devrait également entraver la croissance du marché des biosimilaires.

La croissance du marché des biosimilaires peut également être attribuée à un riche pipeline de produits biosimilaires et à l’expiration/la résiliation des médicaments existants. En juin 2020, la FDA avait approuvé 27 biosimilaires, ainsi que quatre produits biologiques de suivi. Le pipeline de biosimilaires continue de croître, cependant, sur les 27 biosimilaires approuvés, seuls 17 ont été lancés à ce jour. Les biosimilaires peuvent coûter en moyenne 30 % de moins que les produits biologiques de référence. Ainsi, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques se concentrent sur le développement de biosimilaires sûrs et efficaces, car de petites variations dans le processus de fabrication peuvent potentiellement altérer la sécurité et l’efficacité du médicament.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Biosimilaires comprennent: Novartis AG, Pfizer, Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Celltrion Healthcare Co., Ltd., Biocon Limited, Amgen, Inc., Dr. Reddy’s Laboratories, and Sanofi S.A.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Offre exclusive!!! Achetez le rapport à un tarif réduit !!!

Achetez une copie instantanée de ce rapport de recherche avec un prix forfaitaire de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/750

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une société d’études de marché et de conseil de premier plan proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, une analyse de marché personnalisée, des services de conseil et une analyse de la concurrence grâce à diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Perspectives cohérentes du marché

1001, 4e avenue, # 3200

Seattle, WA 98154

Téléphone: US +12067016702 / UK +4402081334027

Courriel: sales@coherentmarketinsights.com