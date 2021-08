La croissance du marché des pompes à insuline sans chambre peut être attribuée à la prévalence croissante du diabète

La croissance du marché des pompes à insuline tubeless est principalement due à la prévalence croissante du diabète dans le monde. Selon le rapport national sur les statistiques du diabète des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour 2020, les cas de diabète ont augmenté au fil des ans, on estime que 34,2 millions de personnes aux États-Unis souffrent de diabète. De plus, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le diabète sera la principale cause de décès d’ici 2030. Ainsi, la demande de pompes à insuline sans tube a augmenté en raison de la prévalence croissante du diabète et de l’obésité et des progrès technologiques dans l’administration d’insuline sans tube.

Par exemple, en janvier 2021, Insulet a annoncé le lancement du système de gestion de l’insuline Omnipod DASH (système Omnipod DASH). Le système associe un pod étanche, portable et sans chambre à un gestionnaire de diabète personnel (PDM) à écran tactile facile à utiliser. Omnipod est une nouvelle pompe à insuline sans tube qui permet de calculer le dosage d’insuline optimal, de programmer l’administration d’insuline et d’afficher les niveaux de glycémie à l’écran. La portabilité de ces appareils technologiquement avancés permet une fixation et un placement faciles de l’appareil sur les vêtements ou les parties du corps souhaitées. Cela devrait à son tour augmenter la croissance du marché des pompes à insuline sans tube.

De plus, en février 2020, Insulet, Abbott et Dexcom ont annoncé un partenariat stratégique pour intégrer la technologie de surveillance continue de la glycémie à son système de pancréas artificiel sans tube, dans le but de fournir une nouvelle plateforme automatisée de santé du diabète. La pompe à insuline tubeless est un appareil portable spécialement conçu pour contrôler la glycémie. Sur la base de la géographie, le marché des pompes à insuline sans tube, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, gagne du terrain en raison de l’adoption croissante de nouvelles technologies et de la sensibilisation accrue à la gestion efficace du diabète. En mars 2019, EoFlow a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour son système d’administration automatisée d’insuline appelé EoPancreas.

Une pompe à insuline tubeless est un appareil portable efficace pour obtenir un meilleur contrôle de la glycémie, éliminant ainsi le besoin d’injections d’insuline quotidiennes. Lancé pour la première fois en 2005, ce système a subi quelques itérations avant la sortie du système le plus récent. La pompe à insuline sans tube communique avec une télécommande, appelée gestionnaire de diabète personnel, pour déterminer quand administrer l’insuline. Les facteurs susmentionnés devraient également accélérer la croissance du marché des pompes à insuline sans tube. Cependant, le coût élevé de la pompe à insuline et les politiques de remboursement défavorables sont des facteurs majeurs qui freinent la croissance du marché des pompes à insuline sans tube.

Les principaux acteurs sont : Medtronic Plc., Medtrum Technologies, Inc., Tandem Diabetes Care, Insulet Corporation, and Animas Corporation.

