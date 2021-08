La croissance du marché du traitement de l’angine de poitrine est stimulée par la prévalence élevée des maladies cardiovasculaires

L’angine de poitrine ou simplement l’angine de poitrine est la douleur ou la souffrance ressentie dans votre poitrine. Il provient d’un muscle cardiaque endommagé ou faible. L’angine de poitrine survient généralement lorsque le ventricule gauche ne reçoit pas suffisamment d’oxygène et de sang. L’angine peut également être un signe de maladie coronarienne (CAD) ou de crise cardiaque. La prévalence élevée de ces maladies cardiovasculaires devrait propulser la croissance du marché du traitement de l’angine de poitrine. Selon l’American Heart Association’s Heart and Stroke Statistics Update 2019, environ 48% de tous les adultes aux États-Unis souffraient d’un certain type de MCV en 2016.

Demander le PDF du rapport d’activité : @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/1158

Il existe de nombreuses causes différentes de l’angine de poitrine. Certains d’entre eux incluent le tabagisme, l’effort excessif pendant l’exercice ou la maladie. Les maladies cardiaques telles que l’hypertension artérielle, les maladies des valves cardiaques ou les maladies cardiaques peuvent également provoquer une gêne dans la poitrine. D’autres causes incluent la détresse émotionnelle comme le chagrin, la colère, la peur ou le stress. Le traitement du cancer peut également provoquer une gêne dans la poitrine. L’augmentation de la prévalence du cancer devrait donc contribuer à la croissance du marché du traitement de l’angine de poitrine.

Il y a quelques conditions différentes associées à l’angine de poitrine qui méritent d’être connues. L’une de ces conditions est l’angine microvasculaire. L’angine microvasculaire se produit lorsque l’apport sanguin à une zone particulière du cœur est compromis. Elle est souvent causée par un stress accru sur les muscles cardiaques, qui sont déjà stressés en raison du blocage des artères coronaires. D’autres causes possibles pourraient inclure une insuffisance cardiaque, une sténose aortique ou des malformations cardiaques congénitales. La condition est plus répandue dans la population adulte. Ainsi, la croissance de la population adulte est un contributeur majeur à la croissance du marché du traitement de l’angine de poitrine.

L’accent accru mis sur un diagnostic approprié devrait également contribuer à la croissance du marché du traitement de l’angine de poitrine. Si vous souffrez d’angine de poitrine, il est important de pouvoir reconnaître les symptômes afin de pouvoir vous faire soigner le plus tôt possible. Les symptômes à rechercher incluent une sensation terne ou irritée dans la poitrine. Il peut également y avoir une douleur ou une sensibilité autour du cou ou des épaules. Parfois, il y a des étourdissements ou des évanouissements. Parfois, la douleur est légère et tolérable, tandis que d’autres fois, elle est atroce. Si la douleur est sévère, il est important de consulter immédiatement un médecin, car elle peut mettre la vie en danger si elle n’est pas traitée correctement.

Les principaux acteurs sont: Abbott Laboratories, Astra Zeneca plc, Bayer AG, Bristol-Myers Squibb Company, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Allergan plc, Gilead Sciences, Inc., GlaxoSmithKline plc, Novartis AG, Pfizer Inc., and Sanofi SA.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Achetez maintenant ce rapport premium pour développer votre entreprise avec un rabais de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/1158

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

E-mail : sales@coherentmarketinsights.com