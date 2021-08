La demande de produits sûrs et efficaces augmente sur le marché des équipements chirurgicaux avec l’émergence de Covid-19

Le marché du matériel chirurgical est un aspect très important des opérations hospitalières. Il représente un formidable potentiel de croissance pour l’industrie des dispositifs médicaux et pharmaceutique. Actuellement, des milliards de dollars sont dépensés chaque année en équipements chirurgicaux et hospitaliers. En conséquence, le marché est très diversifié, offrant de nombreuses opportunités différentes aux fabricants. Cet article traitera de certains des facteurs les plus critiques du marché en ce qui concerne les dispositifs chirurgicaux.

La taille du marché mondial des équipements chirurgicaux devrait croître de manière significative au cours des cinq prochaines années. Pour chaque classe de produits, la durée du cycle du produit augmente entre sept et dix ans, la durée moyenne du cycle passant de cinq ans à huit ans.

Il existe actuellement plus de 25 fabricants de premier plan d’instruments chirurgicaux sur le marché des équipements chirurgicaux aux États-Unis. Ceux-ci incluent : Apollo Group, Inc., Johnson & Johnson, Sanilac Industries et Stryker Group. Une grande variété de produits génériques et spécialisés sont disponibles, notamment : des sondes d’endoscope, des scalpels, des microscopes cornéens, des lasers, des outils de chaudron et des stéthoscopes. Alors que le nombre de fabricants augmente, plusieurs entreprises ont conclu des accords de consolidation et de partenariat avec d’autres grandes entreprises pour accroître leur exposition au marché. Bien que la consolidation puisse permettre d’augmenter l’effet de levier et la part de marché, il s’agit d’une tendance récente et ne reflète pas nécessairement la force actuelle de l’entreprise ou sa rentabilité future.

La prévalence élevée des maladies chroniques devrait contribuer à la croissance du marché des équipements chirurgicaux. L’analyse de marché indique que l’orthopédie cardiovasculaire et urologique connaît la plus forte croissance du marché. Les équipements d’orthopédie cardiovasculaire et urologique fournissent des soins médicaux spécialisés aux patients atteints de troubles tels que cardiothoraciques, orthopédiques, vasculaires, cardiaques, neurocardiovasculaires, orthopédiques, pneumatiques, orthopédiques, musculo-squelettiques, infectieux, neurologiques, vasculaires, cardiaques, pulmonaires, neurologiques, vasculaires, cardiorespiratoires , et les troubles abdominaux. Les équipements cardiovasculaires et urologiques peuvent être utilisés pour traiter les crises cardiaques, les infarctus du myocarde, les maladies artérielles périphériques et les syndromes aigus du myocarde.

Le marché mondial des équipements chirurgicaux devrait connaître une forte croissance dans toutes les régions au cours des cinq prochaines années en raison du développement de nouveaux produits, de l’adoption de processus de fabrication avancés et de la mise en œuvre de mesures de sécurité. Cela entraînera une augmentation de la qualité et de la fiabilité des produits, une réduction des déchets et une augmentation de la rentabilité globale.

Alors que le monde assiste à l’émergence de Covid-19, il existe une demande croissante de moyens sûrs et efficaces de prévenir l’infection pendant les interventions chirurgicales. Pour cette raison, les méthodes de prévention deviennent plus importantes que jamais sur le marché des équipements chirurgicaux.

Les principaux acteurs sont : Ethicon, Inc. (Johnson & Johnson), Covidien Plc. (Medtronic Plc.), B. Braun Melsungen AG, Medicon EG, Erbe Elektromedizin GmbH, Conmed Corporation, Carefusion, and Cardinal Health.

Table des matières

Rapport d’étude de marché mondial Équipement chirurgical

Section 1 : Aperçu de l’industrie mondiale Équipement chirurgical

Section 2 : Impact économique mondial sur l’industrie Équipement chirurgical

Section 3: Concurrence sur le marché mondial par les producteurs de l’industrie

Section 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Section 5 : Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Section 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Section 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Section 8 : Équipement chirurgical Analyse des prix du marché

Section 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Section 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Section 11 : Analyse de la stratégie marketing clé, par les fournisseurs du marché

Section 12 : Analyse des facteurs d’effet du marché

Section 13 : Prévision du marché mondial Équipement chirurgical

