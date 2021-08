La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé Farxiga (dapagliflozine) pour le marché mondial des médicaments contre l’insuffisance cardiaque congestive

Un solide pipeline de médicaments en cours de développement pour l’insuffisance cardiaque congestive propulse la croissance du marché des médicaments contre l’insuffisance cardiaque congestive. De plus, l’approbation croissante de nouveaux médicaments par la Food and Drug Administration (FDA) devrait à nouveau augmenter la croissance du marché des médicaments contre l’insuffisance cardiaque congestive. Par exemple, en février 2021, Novartis a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé l’indication élargie suivante pour Entresto® (sacubitril/valsartan) : pour réduire le risque de décès cardiovasculaire et d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les patients adultes atteints de insuffisance cardiaque chronique1.

D’autre part, le manque de sensibilisation et de taux de diagnostic de la maladie telle que l’hypertension, qui est une cause majeure d’insuffisance cardiaque, agit comme un frein sur le marché mondial des médicaments contre l’insuffisance cardiaque congestive. Selon une étude publiée dans le NCBI en 2013, seuls 49 % des patients hypertendus étaient au courant du diagnostic dans les pays à revenu élevé, et ce pourcentage (soit 40,8 %) était encore plus faible dans les pays à faible revenu.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, ce qui est attribué au taux de prévalence élevé des maladies cardiaques et au lancement continu de nouveaux produits dans la région. Selon le département américain de la Santé et des Services sociaux, environ 6,2 millions d’adultes aux États-Unis souffrent d’insuffisance cardiaque. En 2018, l’insuffisance cardiaque était mentionnée sur 379 800 actes de décès (13,4%).

1. En mai 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé les comprimés oraux de Farxiga (dapagliflozine) pour les adultes souffrant d’insuffisance cardiaque avec une fraction d’éjection réduite afin de réduire le risque de décès cardiovasculaire et d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque.

2. En janvier 2021, Merck & Co. et Bayer ont obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration pour le médicament contre l’insuffisance cardiaque Verquvo, l’un des rares médicaments que Merck a récemment mené à un stade avancé de développement

3. En mai 2020, Amgen et Cytokinetics, Incorporated ont annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé la désignation Fast Track pour omecamtiv mecarbil, en cours de développement pour le traitement potentiel de l’insuffisance cardiaque chronique avec fraction d’éjection réduite (HFrEF).

L’insuffisance cardiaque congestive (ICC) est une affection dans laquelle le cœur ne fait pas circuler suffisamment de sang oxygéné dans tout le corps en raison d’un débit sanguin coronaire insuffisant. L’ICC gauche décrit une maladie cardiaque dans laquelle la pompe cardiaque déplace le sang riche en oxygène dans l’oreillette droite, puis vers le côté gauche, et redescend dans le ventricule droit. Le ventricule droit pompe la majeure partie de la force cardiovasculaire, il est donc plus gros que le ventricule gauche et vital pour le bon fonctionnement cardiaque. Cela permet au muscle cardiaque de travailler plus fort, augmentant la pression artérielle, ce qui peut provoquer des évanouissements, des étourdissements ou un choc si la pression ventriculaire est trop élevée.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Amgen Inc, Novartis AG, Astra Zeneca Plc., Bayer AG, Gilead Sciences Inc, Glaxo Smith Kline, Pfizer Inc. and Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

