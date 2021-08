La prévalence des troubles musculo-squelettiques au Royaume-Uni en 2017 alimentant la croissance du marché européen des chondrocytes humains allogéniques

Les cas croissants de chutes et de blessures au cartilage du genou sont un facteur primordial qui devrait propulser la croissance du marché européen des chondrocytes humains allogéniques au cours de la période de prévision. Selon l’article publié dans le British Medical Journal (BMJ Journal) en février 2020, l’incidence des chutes dans les pays européens était la suivante en 2017 : dans la région d’Europe occidentale, 13 840 pour 100 000 habitants consultent un médecin pour une blessure liée à une chute, dont 7 594/100 000 de Grèce et 19 796 de Norvège. De plus, les cas croissants de troubles du système musculo-squelettique favorisent à nouveau la croissance du marché. Selon le rapport State of Musculoskeletal Health, 2019 du Versus Arthritis, la prévalence des troubles musculo-squelettiques au Royaume-Uni en 2017.

D’autre part, le coût élevé de la recherche et du développement qui affecte de manière significative le processus de développement devrait entraver le g

La thérapie allogénique de chondrocytes humains (AHCC) est une forme alternative de traitement pour l’arthrose. Elle est considérée comme une approche tissulaire et non comme un médicament. Contrairement à l’approche traditionnelle de l’administration de stéroïdes ou d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), Allogenec (AHCC) utilise des cellules souches prélevées dans la moelle osseuse. La procédure se fait par ponction sans aiguille et culture de moelle osseuse qui fournit des cellules souches pour une greffe thérapeutique. Des chercheurs européens ont mené de nombreux essais cliniques sur le chondrocytes humains allogéniques et les résultats indiquent l’efficacité de cette thérapie émergente pour réduire la douleur et l’invalidité chez les patients. Les cellules allogéniques sont capables de produire un cartilage sain semblable à celui que l’on trouve dans le corps.

Des recherches récentes sur les thérapies cellulaires allogéniques indiquent également qu’elles procurent des effets durables et retardent les symptômes de l’arthrose par rapport aux méthodes stéroïdiennes ou non stéroïdiennes. Les thérapies cellulaires allogéniques réduisent également le gonflement et la raideur des articulations et restaurent une amplitude de mouvement normale.

Allogeneic Human Chondrocyte est utilisé dans la phase d’essai clinique par plusieurs sociétés pharmaceutiques, mais il n’est pas encore approuvé pour la commercialisation sur le marché. En effet, la phase d’essai clinique nécessite un nombre suffisant de patients pour déterminer l’innocuité et l’efficacité de la procédure. Pour cette raison, certaines entreprises reportent le démarrage du projet de thérapie cellulaire allogénique. Au fur et à mesure que de plus en plus d’études cliniques sont menées et que les données sur les avantages des chondrocytes humains allogéniques sont mieux comprises, ces sociétés mèneront très probablement la thérapie allogénique.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Kolon TissueGene, Inc., and ISTO Technologies Inc.

