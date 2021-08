La prévalence élevée des maladies cardiovasculaires favorise la croissance du marché mondial des appareils d’électrophysiologie

1. En avril 2019, VivaQuant, une entreprise de santé numérique, a reçu l’autorisation de la FDA des États-Unis pour son appareil portable RX-1 pouvant fonctionner comme un moniteur Holter

2. En février 2020, Johnson & Johnson a lancé une nouvelle étude clinique virtuelle pour déterminer l’efficacité de la montre intelligente compatible iPhone et ECG d’Apple pour réduire le risque d’accident vasculaire cérébral et détecter les cas de fibrillation auriculaire

3. En novembre 2019, Bittium Corporation, une société finlandaise d’appareils de cardiologie et de neurologie, a présenté Bittium HolterPlus, une solution de surveillance cardiaque à distance basée sur le Web, composée d’un appareil ECG Bittium Faros et d’une application mobile Bittium HolterPlus, à Medica 2019

4. En janvier 2020, VivaLNK, un fournisseur chinois de solutions de santé connectées pour la surveillance des patients hospitalisés et à distance, a reçu l’autorisation de la FDA des États-Unis pour sa plate-forme ECG continue comprenant des capteurs ECG portables réutilisables et un kit de développement logiciel associé.

5. En avril 2021, l’American College of Cardiology (ACC) a lancé le registre des implants de dispositifs d’électrophysiologie (EP) dans le cadre de son registre national de données cardiovasculaires (NCDR).

6. En mai 2019, Johnson & Johnson Medical Devices Companies a lancé le CARTONET de Biosense Webster Inc. dans le cadre de la mission de l’entreprise d’aider à révolutionner la façon dont les électrophysiologistes et les chercheurs exploitent et partagent les données dans le but d’améliorer les résultats des patients et l’efficacité opérationnelle du cathéter. procédures d’ablation.

Demander le PDF gratuit du Rapport d’activité : @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/1641

Remarque : (* Le PDF ne comprend que la table des matières (ToC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche.)

La prévalence croissante de la maladie cardiovasculaire alimente principalement la croissance du marché mondial des appareils d’électrophysiologie. Selon le département américain de la Santé et des Services sociaux, les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les hommes, les femmes et les personnes de la plupart des groupes raciaux et ethniques aux États-Unis. Une personne meurt toutes les 36 secondes aux États-Unis d’une maladie cardiovasculaire. Environ 655 000 Américains meurent chaque année d’une maladie cardiaque, soit 1 décès sur 4. En outre, la croissance de la population gériatrique devrait en outre stimuler la demande d’appareils d’électrophysiologie.

Selon le U.S. Census Bureau, la population gériatrique américaine devrait atteindre 77 millions d’ici 2034.

D’autre part, le rappel d’appareils devrait restreindre la croissance du marché mondial des appareils d’électrophysiologie. Par exemple, en février 2019, Medtronic Plc a reçu un rappel de produit de la FDA pour les stimulateurs cardiaques implantés, qui a touché 13 440 dispositifs fabriqués et distribués entre mars 2017 et janvier 2019.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des appareils d’électrophysiologie et cela est attribué à la présence d’un secteur de la santé bien établi et au lancement croissant de produits innovants dans la région. Par exemple, en juin 2020, Boston Scientific a annoncé le lancement aux États-Unis de la technologie DIRECTSENSE™, un outil de surveillance de l’effet de l’apport d’énergie par radiofréquence (RF) pendant les procédures d’ablation cardiaque.

Les principaux acteurs sont: Siemens AG, Boston Scientific Corporation, Abbott Laboratories, GE Healthcare, Biotronik SE & Co.KG, Biosense Webster, Inc., Philips Healthcare, and MicroPort Scientific Corporation.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Achetez maintenant ce rapport premium pour développer votre entreprise avec un rabais de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/1641

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

E-mail : sales@coherentmarketinsights.com