La prévalence élevée des maladies chroniques et l’émergence de Covid-19 augmenteront la croissance du marché des équipements ambulanciers

Les équipements ambulanciers sont essentiels à la survie des patients. L’équipement de service d’ambulance le plus courant comprend l’appareil de réanimation, la planche dorsale, la civière et le concentrateur d’oxygène léger. Tous ces éléments sont essentiels pour sauver la vie d’un patient, mais le plus important d’entre eux est le système de pression des voies respiratoires qui sauve des vies, ou le DAE. Ce système est utilisé pour pomper de l’air dans les poumons de la victime. Toutes ces pièces d’équipement sont également couramment utilisées par d’autres services médicaux d’urgence et peuvent être trouvées sur d’autres véhicules médicaux tels que les ambulances, les véhicules de combat et les véhicules d’intervention pour véhicules dangereux.

Dynamique du marché

La prévalence élevée des maladies chroniques devrait propulser la croissance du marché des équipements d’ambulance. Par exemple, selon l’étude « Estimations mondiales et régionales de la prévalence du diabète pour 2019 et projections pour 2030 et 2045 : Résultats de l’Atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète, 9e édition », publiée dans la revue Diabetes Research and Clinical Practice, en septembre 2019 , 463 millions de personnes devraient souffrir de diabète en 2019 dans le monde et ce nombre devrait atteindre 578 millions d’ici 2030 et 700 millions d’ici 2045. De plus, l’augmentation de la population gériatrique devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, selon le U.S. Census Bureau, la population gériatrique américaine devrait atteindre 77 millions d’ici 2034.

L’émergence de Covid-19 devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché des équipements d’ambulance. Par exemple, dans le monde, à 16 h 45 CET, le 7 février 2021, il y a eu 105 394 301 cas confirmés de COVID-19, dont 2 302 302 décès, comme signalé à l’Organisation mondiale de la santé. De plus, le nombre croissant d’accidents devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, selon le National Crime Records Bureau, Inde, le taux de décès pour mille véhicules en 2019 est passé à 0,61 en 2019. 437 396 accidents de la route ont causé 154 732 décès et blessures à 439 262 personnes en 2019.

Les principaux acteurs sont : 3M, BLS Systems, Ltd., Medtronic Plc, GE Healthcare, Stryker Corporation, Allied healthcare products, Inc., Dragerwerk AG & Co. KGaA., Ambu A/S, Emergency Medical International, First Care Products, Ltd., and Emergency Medical Products, Inc.

