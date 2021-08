La prévalence élevée des troubles génétiques et du cancer augmentera la croissance du marché des oligonucléotides antisens

Les oligonucléotides antisens (ASO) sont des molécules d’ADN simple brin modifiées utilisées dans la régulation de l’expression inappropriée de gènes dans des situations pathologiques par l’inhibition spécifique de l’expression de leurs cibles d’ARNm. Les ASO sont utilisés pour le traitement de l’amyotrophie spinale, de la dystrophie musculaire de Duchenne et d’autres troubles génétiques.

Obtenez échantillon gratuit @https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/1879

Remarque : * L’échantillon ne comprend que la table des matières (TdC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche adoptée pour celui-ci.

Dynamique du marché

La prévalence élevée du cancer devrait propulser la croissance du marché des oligonucléotides antisens. Par exemple, selon l’American Cancer Society, en 2019, il y aura environ 1 762 450 nouveaux cas de cancer diagnostiqués et 606 880 décès par cancer aux États-Unis.

L’augmentation des investissements dans la R&D sur le cancer devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché des oligonucléotides antisens. Par exemple, selon le National Cancer Research Institute (NCRI), le financement de la recherche sur le cancer par les partenaires du NCRI a atteint environ 750 millions de dollars US en 2018/19. De plus, la prévalence élevée de troubles génétiques devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, selon l’étude « Fréquence des porteurs de l’atrophie musculaire spinale liée au SMN1 dans la population du nord de l’Inde : le besoin d’un programme de dépistage basé sur la population » publiée dans l’American Journal of Medical Genetics en octobre 2020, la fréquence des porteurs de l’atrophie musculaire spinale ( La délétion SMN)1 était de 1 sur 38 (16 sur 606).

L’absence d’essais cliniques à grande échelle confirmant les résultats prometteurs obtenus avec les oligonucléotides antisens dans les modèles précliniques devrait entraver la croissance du marché des oligonucléotides antisens.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des oligonucléotides antisens se concentrent sur l’adoption de stratégies de partenariat pour accroître leur part de marché. Par exemple, en décembre 2020, Aligos Therapeutics, Inc. a conclu un accord exclusif de licence et de collaboration de recherche avec Merck, en vertu duquel Merck et Aligos appliqueront la technologie de plate-forme d’oligonucléotides d’Aligos pour découvrir, rechercher, optimiser et développer des oligonucléotides dirigés contre un cible de la stéatohépatite alcoolique (NASH) et jusqu’à une cible d’intérêt supplémentaire dans l’espace cardiométabolique/fibrose.

Obtenez un forfait de 2000 $ US de réduction

Acheter ce rapport Premium @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/1879

Les principaux acteurs sont : Ionis Pharmaceuticals Inc., Sarepta Therapeutics Inc., Biogen Inc., Alnylam Pharmaceuticals Inc., Antisense Therapeutics Ltd., Isarna Therapeutics GmbH, Arrowhead Pharmaceuticals Inc., Atlantic pharmaceuticals Inc., Enzon Pharmaceuticals Inc., Bio-Path Holdings Inc., Glaxo smith Kline Plc., Gene Signal International SA., Geron Corporation, Gradlis Inc., ICO Therapeutics Inc., Aptose Biosciences Inc., Marina Biotech Inc., miRagen Therapeutics Inc., Synlogic Inc., OncoGenex Pharmaceuticals Inc., Pharmaxis Ltd., Rexahn Pharmaceuticals Inc., Regulus Therapeutics Inc., and Rxi Pharmaceuticals Inc.

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter