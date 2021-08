Le vieillissement croissant de la population et les changements démographiques dans le monde devraient augmenter la prévalence des maladies cardiaques, ce qui devrait à son tour favoriser la croissance du marché des dispositifs électroniques implantables cardiaques. Selon l’American College of Cardiology, en 2017, les maladies cardiovasculaires représentaient environ 800 000 décès aux États-Unis et restent la principale cause de décès dans le pays. De plus, les lancements de nouveaux produits par des acteurs clés, en raison des progrès technologiques des stimulateurs cardiaques implantables, devraient à nouveau stimuler la croissance du marché. Par exemple, en 2017, Boston Scientific Corporation a lancé la famille Resonate d’un défibrillateur automatique implantable (DCI) et de défibrillateurs de thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT-D) dotés du diagnostic d’insuffisance cardiaque Heart Logic pour aider les médecins à améliorer la gestion de l’insuffisance cardiaque (IC). et également, l’appareil a été approuvé en 2017 par la FDA des États-Unis pour une utilisation conditionnelle dans un environnement d’imagerie par résonance magnétique (IRM).

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des dispositifs électroniques implantables cardiaques en raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires dans la région. Selon l’American Heart Association (AHA), en 2017, environ 92,1 millions d’adultes aux États-Unis souffrent d’une forme de maladie cardiovasculaire ou de séquelles d’un AVC.

1. En février 2021, Medtronic a annoncé le lancement de l’enveloppe antibactérienne résorbable TYRX (enveloppe TYRX) – une enveloppe antibactérienne résorbable à usage unique conçue pour stabiliser un dispositif électronique implantable cardiaque (CIED)

2. En octobre 2020, Abbott a lancé des appareils de gestion du rythme cardiaque de nouvelle génération en Inde. La société a présenté ses nouveaux dispositifs de défibrillateur cardiaque implantable (DCI) et de défibrillateur de thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT-D) pour les personnes présentant des rythmes cardiaques anormaux et une insuffisance cardiaque.

La demande croissante de produits technologiquement avancés pour la gestion du rythme cardiaque et les préoccupations croissantes concernant la prévention des accidents vasculaires cérébraux associés à la fibrillation auriculaire devraient en outre augmenter la croissance du marché. Selon la Japanese Heart Rhythm Society en 2017, la population asiatique atteinte de fibrillation auriculaire (FA) devrait atteindre 72 millions d’ici 2050, dont 2,9 millions pourraient souffrir d’AVC associés à la FA.

Les dispositifs électroniques implantables cardiaques ont révolutionné la prise en charge des patients atteints de maladies cardiaques. Les patients qui souffrent d’un arrêt cardiaque peuvent désormais voir leurs fonctions cardiaques surveillées ou même corrigées par des appareils sophistiqués qui ne nécessitent pas de chirurgie. Ces dispositifs ne sont pas seulement utilisés pour surveiller les fonctions cardiaques, mais également pour enregistrer l’insuffisance cardiaque, le rythme et la pression artérielle et sont conçus pour être insérés chirurgicalement dans le corps du patient.

Les principaux acteurs sont : Medtronic plc., Biotronik, Boston Scientific Corporation, Shree Pacetronix Ltd., CCC Medical Devices, Cook Group Incorporated, Braile Biomédica, Abbott Laboratories, Sorin Group, Osypka Medical GmbH, Galix Biomedical Instrumentation Inc., and Oscor Inc.

Table des matières

Rapport d’étude de marché mondial Dispositif électronique implantable cardiaque

Section 1 : Aperçu de l’industrie mondiale Dispositif électronique implantable cardiaque

Section 2 : Impact économique mondial sur l’industrie Dispositif électronique implantable cardiaque

Section 3: Concurrence sur le marché mondial par les producteurs de l’industrie

Section 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Section 5 : Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Section 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Section 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Section 8 : Dispositif électronique implantable cardiaque Analyse des prix du marché

Section 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Section 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Section 11 : Analyse de la stratégie marketing clé, par les fournisseurs du marché

Section 12 : Analyse des facteurs d’effet du marché

Section 13 : Prévision du marché mondial Dispositif électronique implantable cardiaque

