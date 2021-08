L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des équipements de stérilisation à basse température en raison de la forte prévalence des infections nosocomiales

La prévalence croissante des infections nosocomiales dans le monde augmente la croissance du marché des équipements de stérilisation à basse température. Dans les seuls hôpitaux américains, les Centers for Disease Control (CDC) estiment que les IASS représentent environ 1,7 million d’infections et 99 000 décès associés chaque année. L’attention croissante des prestataires de soins de santé pour améliorer la sécurité des patients ainsi que du personnel propulse à nouveau la croissance du marché des équipements de stérilisation à basse température. La croissance des dépenses de santé mondiales du gouvernement pour améliorer les établissements de santé et les soins aux patients augmente à nouveau la croissance du marché.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des équipements de stérilisation à basse température, ce qui est attribué à la forte prévalence des infections nosocomiales associée à l’augmentation des dépenses de santé. Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services des États-Unis, les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6% en 2019, atteignant 3 800 milliards de dollars ou 11 582 $ par personne. En pourcentage du produit intérieur brut du pays, les dépenses de santé représentaient 17,7 pour cent

La stérilisation à basse température est le processus où la température est abaissée pour tuer les bactéries et les virus dans les équipements usagés ou neufs avant utilisation. L’équipement de stérilisation à basse température peut être utilisé à des fins très diverses, notamment l’expédition et le stockage, la réparation et l’élimination de l’équipement et des produits chimiques. Les produits stériles produits par ces appareils peuvent être utilisés à diverses fins, notamment dans le domaine médical, la restauration, le domaine dentaire, le domaine aérospatial et bien plus encore. L’utilisation d’équipements de stérilisation à basse température présente de nombreux avantages, notamment :

Le principal avantage de ce type d’équipement est qu’il produit des produits stériles de haute qualité qui résistent à la contamination croisée. L’équipement à basse température réduit également les coûts associés à l’élimination des matériaux contaminés ainsi qu’à la réduction du temps de formation associé au personnel de nettoyage et de désinfection à des fins sanitaires. Ces dispositifs présentent également de nombreux avantages par rapport aux autres types de stérilisation, notamment ; coût, disponibilité et facilité d’utilisation

En avril 2020, STERIS a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait délivré une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour la décontamination des respirateurs. L’EUA permet aux prestataires de soins de santé de décontaminer les respirateurs N95 sur place en utilisant certains systèmes de stérilisation à basse température STERIS V-PRO®

En octobre 2019, Sterilucent, Inc. a annoncé que la société avait reçu l’autorisation réglementaire de commercialiser le stérilisateur au peroxyde d’hydrogène vaporisé Sterilucent HC 80TT doté de la technologie Cycle Guardian aux États-Unis.

Les principaux acteurs sont : 3M Company, Steris Corporation, Belimed AG, Cantel Medical Corporation, Anderson products, Advanced Sterilization Products, Matachana Group, Sterigenics International, and MMM Group.

