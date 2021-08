Lancement de programmes de vaccination contre le virus du papillome humain pour augmenter la croissance du marché des vaccins contre le virus du papillome humain (VPH)

Une infection par le virus du papillome humain peut être transmise à différentes parties du corps, mais le mode de transmission le plus courant est les rapports sexuels. Cela signifie que vous pouvez transmettre ce virus à votre partenaire et qu’il le transportera dans une autre partie de son corps où il pourrait avoir une épidémie. Cependant, il existe des cas où le virus n’est pas transmis, ou bien seul le porteur du virus développe une infection et il ne la transmet pas à une autre personne. Ceci est également connu sous le nom d’infection secondaire. Souvent, l’infection au VPH ne provoque pas de symptômes visibles ou de problèmes de santé.

Dynamique du marché

La prévalence élevée du cancer devrait propulser la croissance du marché des vaccins contre l’infection par le virus du papillome humain (VPH). Par exemple, selon l’American Cancer Society, en 2019, il y aura environ 1 762 450 nouveaux cas de cancer diagnostiqués et 606 880 décès par cancer aux États-Unis. De plus, le lancement de programmes de vaccination contre le virus du papillome humain devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2019, la Côte d’Ivoire et le Libéria ont lancé le Programme national de vaccination (PIN) contre le papillomavirus humain.

Le lancement des tests du virus du papillome humain devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché des vaccins contre l’infection par le virus du papillome humain (VPH). Par exemple, en avril 2020, F. Hoffmann-La Roche AG a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son test cobas HPV à utiliser sur les systèmes cobas 6800/8800 à haut débit entièrement automatisés. De plus, l’investissement dans le dépistage de la présence du virus du papillome humain devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, en juin 2020, le National Cancer Institute a accordé 3,1 millions de dollars à un chercheur du Fox Chase Cancer Center (Pennsylvanie, États-Unis) pour une étude évaluant une méthode permettant aux femmes américaines d’origine asiatique de prélever leurs propres échantillons, qui peuvent ensuite être testés. pour la présence du virus du papillome humain (VPH).

La réticence à la vaccination dans plusieurs économies développées et émergentes devrait entraver la croissance du marché des vaccins contre l’infection par le virus du papillome humain (VPH).

Les principaux acteurs sont: Merck & Co., Inc. and GlaxoSmithKline plc. The companies having the candidate for HPV vaccines are Shanghai Bovax Biotechnology Co., Ltd., Profectus BioSciences, Inc., 2A Pharma AB and ISA Pharmaceuticals.

