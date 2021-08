L’augmentation de la prévalence et de l’incidence des défaillances d’organes favorise la croissance du marché des implants bioniques médicaux

Les implants bioniques sont l’une des technologies de pointe pour les personnes souffrant de troubles de la mobilité. Ils sont généralement utilisés par les amputés et d’autres personnes à mobilité réduite, mais deviennent de plus en plus populaires parmi les patients souffrant d’une gamme de conditions différentes. L’utilisation la plus courante des implants bioniques médicaux est le remplacement de membres prothétiques. Les patientes souffrant d’accidents vasculaires cérébraux, de blessures traumatiques ou d’endométriose peuvent souvent bénéficier de cette technologie, car ces appareils aident à restaurer la fonction et à soulager la douleur.

Postulez ici pour l’exemple de copie du rapport : https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/581

Le fardeau élevé des maladies chroniques associé aux progrès des implants médicaux alimente la croissance du marché des implants bioniques médicaux. De plus, le nombre croissant d’accidents est un autre facteur clé augmentant la croissance du marché des implants bioniques médicaux. Selon l’Association for Safe International Road Travel, environ 1,35 million de personnes meurent chaque année dans des accidents de la route ; en moyenne 3 700 personnes perdent la vie chaque jour sur les routes. De 20 à 50 millions de plus souffrent de blessures non mortelles, entraînant souvent des incapacités à long terme. De plus, la croissance des troubles liés à l’âge tels que la cataracte, la perte auditive, l’arthrite et les maladies cardiovasculaires propulse également la croissance du marché. En outre, la prévalence croissante de la défaillance d’organes chez les patients devrait en outre favoriser la croissance du marché des implants bioniques médicaux.

D’après l’évaluation régionale, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, ce qui est attribué au lancement croissant d’implants médicaux innovants dans la région. Par exemple, en décembre 2020, Advanced Bionics (AB), un développeur de technologie d’implant cochléaire, en partenariat avec Phonak, un fournisseur de solutions auditives qui changent la vie, a reçu l’approbation de la FDA et a annoncé le lancement de la technologie auditive Marvel pour l’implant cochléaire Advanced Bionics. porteurs.

Développements clés :

1. En novembre 2020, Konami s’est associé au concepteur de prothèses Open Bionic, pour lancer un bras bionique imprimé en 3D inspiré du personnage de jeu vidéo Metal Gear Solid (MGS) Venom Snake.

2. En janvier 2021, Advanced Bionics présente de nouveaux processeurs de son pour implants cochléaires sur la plate-forme Marvel

3. En novembre 2019, Jumbo Group a annoncé un partenariat avec Modern Bionic Limb Solutions (MOBILIS) Medical Manufacturing pour l’impression 3D de couvertures prothétiques, d’orthèses, d’attelles pour mains et jambes, d’emboîtures et d’autres dispositifs dans la région des Émirats arabes unis et du CCG.

4. En février 2020, l’UCL s’est associée à une subvention de 5,2 millions de livres sterling de Wellcome Trust qui établira la nouvelle installation de fabrication d’implants actifs et d’instruments chirurgicaux (MAISI), située à l’hôpital St Thomas.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Implants bioniques médicaux comprennent: Terumo Corporation, Ossur Americas, Advanced Bionics AG, Pixium Vision, Cochlear Limited, EKSO Bionics, Orthofix, Nano Retina Inc., Second Sight Medical Products, Inc., Otto Bock, LifeNet Health, Inc., Edwards LifeSciences Corporation, Medtronic Inc., Tibion Corporation, Touch Bionics Limited, and Boston Scientific Corporation.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Offre exclusive!!! Achetez le rapport à un tarif réduit !!!

Achetez une copie instantanée de ce rapport de recherche avec un prix forfaitaire de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/581

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une société d’études de marché et de conseil de premier plan proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, une analyse de marché personnalisée, des services de conseil et une analyse de la concurrence grâce à diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Perspectives cohérentes du marché

1001, 4e avenue, # 3200

Seattle, WA 98154

Téléphone: US +12067016702 / UK +4402081334027

Courriel: sales@coherentmarketinsights.com