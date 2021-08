Le marché américain des aliments médicaux est en croissance en raison de la prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé des aliments médicaux

Les aliments médicaux sont destinés à la gestion diététique d’un patient qui a une capacité limitée ou altérée à ingérer, digérer, absorber ou métaboliser des aliments courants ou certains nutriments, ou qui a d’autres besoins nutritionnels spéciaux déterminés médicalement. Quelques exemples d’aliments médicaux sont les produits pour la diarrhée chronique, les produits de réhydratation orale, les formulations pour les troubles métaboliques, les préparations spéciales pour nourrissons et les préparations nutritionnelles spéciales pour les personnes atteintes de maladie rénale, de SIDA, de diabète ou d’erreurs innées du métabolisme. Les aliments médicaux ne sont pas des médicaments et, par conséquent, ne sont soumis à aucune exigence réglementaire s’appliquant spécifiquement aux médicaments.

La majorité du marché américain des aliments médicaux est concentrée en Europe et aux États-Unis en raison de la présence des principaux acteurs du marché dans ces régions, tels que Yakult Honsha, Nestlé et d’autres. En février 2020, Carbiotix a annoncé que la société ciblerait le lancement d’un aliment médical aux États-Unis d’ici le deuxième semestre 2021, entrant ainsi dans une nouvelle catégorie de modulateurs de santé intestinale et créant un pont entre son ingrédient prébiotique et ses produits thérapeutiques. Cependant, il est obligatoire de consommer des aliments médicaux sous la surveillance d’un médecin. Cela devrait également augmenter la croissance du marché américain des aliments médicaux.

La prévalence croissante des maladies chroniques, l’adoption croissante d’aliments médicaux (en particulier parmi la population gériatrique) et la sensibilisation croissante des patients et des professionnels de la santé sont des facteurs clés de la croissance du marché américain des aliments médicaux. En outre, la sensibilisation croissante des gens aux avantages pour la santé des aliments médicaux devrait propulser la croissance du marché américain des aliments médicaux. Par exemple, BASF Corporation et DIEM Labs ont signé un accord de distribution pour commercialiser le premier produit alimentaire médical américain de BASF pour la gestion diététique des patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD).

Il existe également une demande croissante d’aliments médicaux, contenant des probiotiques et des prébiotiques, aux États-Unis en raison des avantages pour la santé qui y sont associés, ainsi qu’en raison de la sensibilisation croissante des gens aux produits probiotiques et prébiotiques. La popularité croissante de ces produits est évidente à cause de l’augmentation des ventes de ces produits dans le monde entier. De plus, depuis que les consommateurs sont devenus conscients de leur santé, les acteurs du marché des aliments médicaux se concentrent sur le lancement de produits nouveaux et innovants pour renforcer l’immunité. Par conséquent, en raison de l’émergence de COVID-19 (pandémie), il existe une demande croissante d’aliments médicaux. Les facteurs susmentionnés devraient accélérer la croissance du marché américain des aliments médicaux.

Les principaux acteurs sont : Enterome SA, Yakult Honsha Co., Ltd., Abbott, ExeGi Pharma, LLC, VSL Pharmaceuticals, Inc., Entera Health, Inc., Meiji Holdings Co., Ltd., Danone, and Nestlé S.A.

Table des matières

Rapport d’étude de marché mondial Aliments médicaux américains

Section 1 : Aperçu de l’industrie mondiale Aliments médicaux américains

Section 2 : Impact économique mondial sur l’industrie Aliments médicaux américains

Section 3: Concurrence sur le marché mondial par les producteurs de l’industrie

Section 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Section 5 : Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Section 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Section 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Section 8 : Aliments médicaux américains Analyse des prix du marché

Section 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Section 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Section 11 : Analyse de la stratégie marketing clé, par les fournisseurs du marché

Section 12 : Analyse des facteurs d’effet du marché

Section 13 : Prévision du marché mondial Aliments médicaux américains

