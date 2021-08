Le marché américain du traitement des fibromes utérins se développe rapidement, Myovant Sciences et Pfizer recevant l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour MYFEMBREE, le premier traitement à prise unique quotidienne pour les saignements menstruels abondants liés aux fibromes utérins

Le fibrome utérin (FF) est une cause fréquente de problèmes du système reproducteur, notamment l’infertilité, un faible nombre de spermatozoïdes et des contractions utérines qui provoquent des douleurs pendant les rapports sexuels. Bien que de nombreuses femmes reçoivent un diagnostic de fibrome utérin à l’âge de cinquante-cinq ans, il est possible qu’il survienne plus tard dans la vie, à 35 ans. Les cas de fibromes utérins ont augmenté au fil des ans, en particulier aux États-Unis Selon les États-Unis Département de la santé et des services sociaux, en avril 2019, environ 20 à 80% des femmes développent des fibromes au moment où elles atteignent l’âge de 50 ans, tandis que les fibromes sont plus fréquents chez les femmes dans la quarantaine et au début de la cinquantaine. En conséquence, la demande pour un traitement adéquat a augmenté. Par conséquent, de tels facteurs peuvent stimuler la croissance du marché américain du traitement des fibromes utérins.

Comme la prévalence des fibromes utérins est élevée, la disponibilité de thérapies efficaces a considérablement augmenté au fil des ans. Par exemple, l’ulipristal acétate (UPA) est efficace pour réduire les symptômes dus aux léiomyomes utérins. En outre, les activités de recherche et développement continues des principaux acteurs du marché peuvent potentiellement augmenter la croissance du marché américain du traitement des fibromes utérins dans un avenir proche. Récemment, en mai 2021, Myovant Sciences et Pfizer ont reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour MYFEMBREE, le premier traitement à prise unique quotidienne pour les saignements menstruels abondants liés aux fibromes utérins.

Le traitement des fibromes utérins peut être effectué seul ou en combinaison avec d’autres traitements médicaux. Le traitement des fibromes utérins qui implique une intervention chirurgicale est appelé extraction des fibromes utérins (UDE). Le traitement des fibromes utérins qui comprend un traitement hormonal est connu sous le nom de THS (traitement hormonal substitutif). Certains médecins peuvent également suggérer de traiter les fibromes utérins avec des suppléments à base de plantes, des médicaments en vente libre, des changements de régime et des procédures spéciales. Au contraire, aux États-Unis, les gens sont de plus en plus sensibilisés au traitement des fibromes utérins, ce qui pourrait offrir des opportunités commerciales importantes aux acteurs du marché. En outre, le fibrome utérin est une condition critique à étudier et nécessiterait donc des recherches rigoureuses et innovantes dans un avenir proche, offrant des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché.

Le traitement des fibromes utérins peut soulager les symptômes des fibromes utérins et peut aider à prévenir de futures attaques. Le traitement des fibromes utérins peut être administré par votre médecin, bien qu’il puisse impliquer des pilules hormonales, une intervention chirurgicale ou une combinaison des deux. La plupart des médecins recommandent de traiter d’abord les fibromes utérins avec des médicaments pour les symptômes légers. Indépendamment de ces facteurs avantageux, certains défis persistent et peuvent limiter le développement du marché. Par exemple, les complications associées aux morcellateurs et aux options de traitement coûteuses peuvent entraver la croissance du marché américain du traitement des fibromes utérins dans un proche avenir.

Les principaux acteurs sont : Blue Endo, Boston Scientific Corporation, CooperSurgical, Inc., KARL STORZ SE & Co. KG, Myovant Sciences (Sumitovant Biopharma Ltd.), Halt Medical, Inc., LiNA Medical USA, Merit Medical Systems, Olympus Corporation, and Richard Wolf GmbH

