Le marché CMO des produits pharmaceutiques en Amérique latine connaît une croissance considérable dans le domaine du diagnostic et de la fabrication de médicaments

La prévalence croissante des maladies chroniques stimule la croissance du marché des produits pharmaceutiques CMO en Amérique latine. Par exemple, selon Incidência de Câncer no Brasil, le nombre estimé de nouveaux cas de cancer était de 600 000, à l’exclusion des cas de cancer de la peau autre que le mélanome au cours de l’exercice biennal 2018-2019, au Brésil. Les principaux acteurs se concentrent sur la R&D de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits, ce qui favorise à nouveau la croissance du marché des produits pharmaceutiques CMO dans la région. Par exemple, en décembre 2019, FerGene, une nouvelle société de thérapie génique formée en tant qu’alliance entre Ferring Pharmaceuticals et Blackstone Life Sciences, a annoncé les résultats positifs d’un essai clinique qui a évalué l’efficacité du nadofaragene firadenovec (rAd-IFN/Syn3), un thérapie génique, pour le traitement du cancer de la vessie non invasif musculaire de haut grade, Bacillus Calmette-Guérin ne répondant pas.

Le remboursement minimal offert en dehors des milieux hospitaliers est un facteur primordial entravant la croissance du marché des produits pharmaceutiques CMO en Amérique latine.

Le marché des produits pharmaceutiques en Amérique latine CMO connaît une croissance énorme en raison d’un certain nombre de facteurs. L’un est la conscience générale de la santé en Amérique latine, qui rend les gens conscients de leur santé et donc disposés à prendre des mesures de précaution. Un autre facteur responsable de la flambée des ventes de produits pharmaceutiques en Amérique latine est la politique de libéralisation des gouvernements de nombreux pays d’Amérique latine comme le Pérou, le Mexique, la Colombie, le Brésil et l’Argentine. Ces gouvernements ont autorisé les fabricants de produits pharmaceutiques à fabriquer des médicaments à des fins de santé publique et à produire des versions génériques de ces médicaments. Cette politique a également favorisé la croissance de petites et moyennes entreprises pharmaceutiques en Amérique latine, malgré leurs ressources financières modestes.

Le marché continue de connaître une croissance considérable dans le domaine des produits biopharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Le grand nombre de producteurs d’Amérique latine offre un grand nombre d’options pour l’industrie de fabrication pharmaceutique – la plus élevée de la région. Le marché connaît une croissance énorme dans le domaine du diagnostic et de la fabrication de médicaments.

Les fabricants d’Amérique latine se concentrent sur la production de médicaments capables de lutter contre diverses maladies graves telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les infections.

Les principaux acteurs sont : BASF SE, Bayer AG, Boehringer Ingelheim GmbH, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Merck & Co., Inc., Novartis AG, Pfizer, Inc., Pisa Farmacéutica, Fresenius SE & Co. KGaA, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Ferring Pharmaceuticals, Inc., and Landsteiner Scientific

