Le marché de la colle osseuse devrait connaître une forte croissance en raison de l’augmentation des cas d’ostéoporose dans le monde

La prévalence croissante de l’ostéoporose dans le monde propulse principalement la croissance du marché de la colle osseuse. Selon des statistiques récentes de l’International Osteoporosis Foundation, actuellement, on estime que plus de 200 millions de personnes souffrent d’ostéoporose. Dans le monde, 1 femme sur 3 de plus de 50 ans et 1 homme sur 5 subiront des fractures ostéoporotiques au cours de leur vie. Il précise en outre que le nombre de fractures osseuses sera multiplié par 2 à 4 d’ici 2020 et que 41 millions de femmes souffriront d’ostéoporose ou d’arthrose. Ceci est attribué à la croissance de la population gériatrique dans le monde.

Postulez ici pour l’exemple de copie du rapport : https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/242

De plus, un nombre croissant de procédures d’arthroplastie devrait à nouveau alimenter la croissance du marché de la colle osseuse. Par exemple, selon les données publiées dans le Journal of Bone and Joint Surgery en septembre 2018, l’arthroplastie totale de la hanche (PTH) primaire devrait augmenter de 71%, pour atteindre 635 000 interventions d’ici 2030 et l’arthroplastie totale du genou (PTG) primaire devrait croître 85 %, à 1,26 million de procédures d’ici 2030.

En avril 2017, VEXIM, société de dispositifs médicaux spécialisée dans le traitement mini-invasif des fractures vertébrales, annonce le lancement en Allemagne de son nouveau produit Masterflow™ Plus, un nouveau produit destiné aux fractures ostéoporotiques à basse énergie.

L’Europe devrait dominer le marché mondial de la colle osseuse et cela est attribué à l’augmentation des activités de recherche et développement dans le domaine des produits de colle osseuse. Par exemple, en avril 2018, des chercheurs du KTH Royal Institute of Technology à Stockholm, en Suède, ont développé une colle adhésive qui utilise la technique de liaison de base avec la technologie de couplage thiol-ène (TEC), qui durcit et durcit de manière fiable même lorsqu’elle est exposée à l’eau. et de l’oxygène. La technique adhésive est à trois couches, un peu comme un sandwich de colle et de fibres biocompatibles.

La colle à os est un nouveau matériau qui gagne rapidement en popularité car il offre certaines caractéristiques que la colle époxy traditionnelle ne peut pas fournir. Les époxys traditionnels sont solides mais cassants car ils contiennent une petite quantité d’époxyde. La principale faiblesse de cette colle est qu’elle devient dure et collante lorsqu’elle est mouillée et durcit instantanément lorsqu’elle sèche. Cela a fait des époxys traditionnels un matériau inapproprié pour la plupart des appareils électroniques ainsi que des raccords de plomberie, car ils entraînent de la corrosion et des risques de courts-circuits.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Colle d’os comprennent: Cryolife, Luna Innovations Incorporated., Johnson and Johnson, Cohera Medical Inc, Tissuemed Ltd., Integra Lifesciences Corporation, Baxter International Inc., B.Braun Melsungen AG, DENTSPLY SIRONA Inc., Chemence Medical Inc., LaunchPad Medical, and C.R. Bard Inc.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Offre exclusive!!! Achetez le rapport à un tarif réduit !!!

Achetez une copie instantanée de ce rapport de recherche avec un prix forfaitaire de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/242

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une société d’études de marché et de conseil de premier plan proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, une analyse de marché personnalisée, des services de conseil et une analyse de la concurrence grâce à diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Perspectives cohérentes du marché

1001, 4e avenue, # 3200

Seattle, WA 98154

Téléphone: US +12067016702 / UK +4402081334027

Courriel: sales@coherentmarketinsights.com